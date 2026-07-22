दिल्ली में एक किशोर सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकल गया। जिसके बाद सीआईएसएफ ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उसका पता लगाया। घटना मंगलवार की है जहां’सुसाइड नोट’ लिखने के बाद घर से निकले 17 वर्षीय किशोर को सीआईएसएफ के जवानों की मदद से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिला दिया गया।

यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे पश्चिमी दिल्ली स्थित पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम को सूचित किया था कि 17 वर्षीय किशोर एक नोट लिखने के बाद घर से निकल गया है। सूचना मिली थी कि किशोर पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास हो सकता है।

इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने उसकी तलाश शुरू की और उसे एक नंबर स्टेशन गेट के पास ढूंढ लिया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में किशोर को उसके परिवार को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि CISF दिल्ली-एनसीआर में दिल्ली मेट्रो के लगभग 250 स्टेशनों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

युवक ने स्कूल बिल्डिंग पर चढ़कर सुसाइड की कोशिश की

वहीं, दूसरी ओर बेंगलुरु में 26 वर्षीय एक युवक ने स्कूल की इमारत की छत पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की टीम ने समय रहते उसे सुरक्षित बचा लिया। यह घटना 21 जुलाई की है।

पुलिस के अनुसार, कोननकुंटे थाना क्षेत्र के एक स्कूल की छत पर युवक को टूटे हुए कांच का टुकड़ा हाथ में लेकर खड़ा देखा गया। राहगीरों ने उसकी संदिग्ध हरकत देख पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह पारिवारिक समस्याओं के कारण आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था।

बचाव दल ने युवक को सुरक्षित उतारा

पुलिस ने बताया कि नम्मा 112 (आपातकालीन सेवा) की टीम ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी करीब 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया। बचाव दल ने युवक को बिना किसी चोट या नुकसान के सुरक्षित छत से नीचे उतार लिया। इसके बाद उसे पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसके माता-पिता को बुलाया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक को आवश्यक काउंसलिंग, भावनात्मक सहयोग और भरोसा दिया गया। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसे उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया।

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(इनपुट- पीटीआई)