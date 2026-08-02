आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने शनिवार को कहा कि नई पीढ़ी क्या जाने कि नरेंद्र मोदी ने किन संघर्षों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि जो जितना ज्यादा काम करता है, उसकी उतनी ही ज्यादा आलोचना होती है। उनकी ये बातें साफ तौर पर पेपर लीक को लेकर सीजेपी के हालिया विरोध-प्रदर्शनों की ओर इशारा कर रही थीं।

पूर्व मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सीजेपी और जेन-जी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कल्याण ने कहा, “अगर कोई मोदी सर के बारे में ऐसी बातें कहता है जो नहीं कहनी चाहिए… तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे बहुत दुख हुआ। नई पीढ़ी को उनके संघर्षों के बारे में क्या पता? हमें उनसे ये कहना चाहिए, ‘अगर आपके खिलाफ कोई शब्द बोला जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे खिलाफ बोला गया हो।'”

भारत में कोई भी नेता पीएम मोदी की बराबरी नहीं कर सकता- कल्याण

1 अगस्त को भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कल्याण ने कहा कि कोई भी अन्य भारतीय नेता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की बराबरी नहीं कर सकता। कल्याणा ने कहा, “जब मैंने उनके खिलाफ हो रही तमाम आलोचनाओं के बारे में सुना, तो मैं प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहता था कि भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आपसे आगे निकल सके और न ही कभी होगा; किसी राष्ट्र का नेतृत्व करना भगवान राम के दिव्य मिशन को पूरा करने जैसा है, हमें सोचना चाहिए कि हम सभी उनके लिए ‘हनुमान’ के रूप में क्या कर सकते हैं।”

पीएम मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली- पवन कल्याण

पवन कल्याण ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने तीन कार्यकालों के दौरान एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। पवन कल्याण ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी बाहरी ताकतों और उन देशों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं जो देश के उत्थान के विरोधी हैं। वे देश के भीतर की ताकतों से भी लड़ रहे हैं। हम उन्हें केवल उनका साथ देकर ही समर्थन कर सकते हैं।”

उन्होंने तर्क दिया कि देश के लिए सबसे अधिक लगन से काम करने वालों को अक्सर सबसे कठोर हमलों का सामना करना पड़ता है। कहावत का हवाला देते हुए कल्याण ने कहा, “केवल फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं।” कल्याण ने कहा, “हम जितना अधिक प्रयास करते हैं, उतनी ही अधिक आलोचना हमें मिलती है।”

कल्याण ने कहा कि राजनीति में आने के बाद से उन्हें हमलों का सामना करने की आदत हो गई है, लेकिन मोदी के खिलाफ की गई व्यक्तिगत टिप्पणियां उन्हें विशेष रूप से परेशान करने वाली लगीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस नेता को उन्होंने राष्ट्रीय विकास के प्रति समर्पित बताया, उसे इस तरह की भाषा का सामना क्यों करना पड़ रहा है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने देशवासियों खासकर युवाओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में पीएम मोदी ने समाज से युवाओं को गाली के लिए माफ करने की अपील की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…