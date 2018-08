तेलुगूदेशम पार्टी के सांसद नरमल्ली ​शिवप्रसाद फिर से सुर्खियों में हैं। गुरुवार (9 अगस्‍त) को वह जर्मनी के तानाशाह अडाेल्‍फ हिटलर का भेष धारण करके संसद में आए थे। अभिनेता से राजनेता बने नरमल्ली शिवप्रसाद को भेष बदलकर विरोध करने के लिए जाना जाता है। इस बार उन्होंने अपनी मूंछों को हिटलर की तरह रखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने भूरे रंग की शर्ट पहनकर कैमरों के सामने नाजी अंदाज में सैल्यूट भी किया।

रिपोर्टरों से हिटलर के अंदाज में बात करते हुए सांसद नरमल्ली शिवप्रसाद ने कहा,”मैंने अपना जीवन जर्मन सेना के सिपाही के तौर पर शुरू किया था और खूब इज्जत कमाई लेकिन मैं सत्ता का लालची था और परिणामस्वरूप, मेरी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध तक हुआ। इस युद्ध के कारण करोड़ों लोगों की जान चली गई और बाद में मैंने खुद को भी मार लिया।” हिटलर बने सांसद नरमल्ली शिवप्रसाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा,”मोदी को उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वह पहले ही आंध्र प्रदेश और मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू को धोखा दे चुके हैं। अगर अभी भी उन्हें अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ तो वह जल्दी ही अपना पतन होते हुए देखेंगे।”

TDP MP Naramalli Sivaprasad is today dressed up as Adolf Hitler during protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. He had earlier also dressed up as a school boy, Narad muni and others. pic.twitter.com/pHKcSZpPv0

— ANI (@ANI) August 9, 2018