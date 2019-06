तेलगू देसम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार (20 जून, 2019) को उनकी पार्टी के चार सांसदों ने बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया। चारों में से तीन इस बाबत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम.वैंकेया नायडू से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था।

टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी ने इससे पहले ‘एएनआई’ से कहा था, “हां, मैं बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहा हूं।” वहीं, टीजी वेंकटेश भी बोले थे, “हां, मैं टीडीपी छोड़ रहा हूं। मैं बीजेपी में जाऊंगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय जनता युवा मोर्चा का हिस्सा रह चुका हूं।” बता दें कि एबीवीपी बीजेपी की छात्र इकाई है, जबकि युवा मोर्चा उसकी युवा इकाई है।

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में टीडीपी के ये चारों सांसद भगवा पार्टी में शामिल हो गए।

राजधानी नई दिल्ली में चौधरी के साथ टी.जी वेंकटेश और सी.एम रमेश राज्यसभा के सभापति से मिले, जहां उन्होंने अपने-अपने त्याग-पत्र सौंपे। समाचार एजेंसी के मुताबिक, चौधरी, रमेश, वेंकटेश और जीएम राव ने इसी बीच टीडीपी (लेजिस्लेचर पार्टी) के बीजेपी में विलय को लेकर संकल्प पत्र भी जारी किया है। यह रही इस पत्र की प्रतिः

TDP MPs of Rajya Sabha- YS Chowdary, CM Ramesh, TG Venkatesh and GM Rao, today passed a resolution to merge Legislature Party of Telugu Desam Party (TDP) with BJP. pic.twitter.com/3ln6qy5l8G

— ANI (@ANI) June 20, 2019