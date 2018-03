संसद के दोनों सदनों में पीएनबी घोटाले और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए विपक्ष द्वारा काफी हंगामा किया जा रहा है। राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही सदनों की कार्यवाही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सासंदों के हंगामे के कारण सोमवार को बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया तो वहीं राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। टीडीपी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए सदन परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के सांसद शिवप्रसाद ने विरोध का बेहद ही खास तरीका खोजा। वह भगवान कृष्ण का रूप धारण करके सोमवार को सदन पहुंचे। उन्होंने सिर पर मुकुट पहना था और हाथ में बांसुरी पकड़ी थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए यह तरीका अपनाया। इससे पहले शिवप्रसाद ने तांत्रिक का रूप धारण किया था।

TDP MP sivaprasad does it again .. last time As tantrik this time as Krishna #parliamentday1 pic.twitter.com/soCIMnJ5bQ

— pallavi ghosh (@_pallavighosh) March 5, 2018