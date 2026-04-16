नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के ऑफिस में फिलहाल काम सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जबरन धर्म परिवर्तन और यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद TCS के नासिक कार्यालय में ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन भी किया जा चुका है।

महिलाओं ने क्या आरोप लगाए?

अब तक 8 महिला कर्मचारियों ने सामने आकर आरोप लगाए हैं कि उन पर लंबे समय से जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। साथ ही, उन्हें शारीरिक शोषण का भी सामना करना पड़ा और कुछ विशेष धार्मिक प्रथाएं अपनाने के लिए मजबूर किया गया।

नासिक के पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक के मुताबिक, जिन सात पुरुष कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, वे TCS में एक गुट की तरह ऑपरेट कर रहे थे। गिरफ्तार पुरुष कर्मचारियों की पहचान दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रज़ा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अंसार और शाहरुख शेख के रूप में हुई है।

ममला क्या है पूरा?

जानकारी के मुताबिक, 26 मार्च को सबसे पहले 34 वर्षीय दानिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें रेप के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद जांच के दौरान अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ और कुल 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए। पुलिस के अनुसार, दानिश के खिलाफ रेप का मामला इसलिए दर्ज किया गया, क्योंकि उसने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। साथ ही उस पर महिला पर एक विशेष धर्म अपनाने का दबाव बनाने का भी आरोप है। इस मामले में ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी भी पुलिस कस्टडी में है।

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