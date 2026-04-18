नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) BPO यूनिट से जुड़े कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी निदा खान की तलाश तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निदा खान फरार है। हालांकि निदा के परिवार का कहना है कि वह मुंबई में एक रिश्तेदार के घर पर है और छिपी नहीं है।

निदा खान कहां है?

पुलिस की जांच के बीच निदा खान की सही लोकेशन अभी साफ नहीं है। पुलिस ने कहा कि वह फरार है और टेक्निकल सर्विलांस और फील्ड ऑपरेशन के ज़रिए उसकी हरकतों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस के एक बयान के मुताबिक निदा को ढूंढने के लिए तीन अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं।

बयान में कहा गया, “जांच के दौरान निदा खान के पति को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हिरासत में लिया गया। यह भी देखा गया है कि आरोपी और उसके रिश्तेदारों दोनों के मोबाइल फ़ोन बंद थे। आरोपी निदा खान की तलाश अभी जारी है।”

निदा के पति से हो चुकी है पूछताछ

पुलिस ने कहा कि निदा के पति ने उन्हें बताया कि वह एक रिश्तेदार के घर पर रह रही है, लेकिन जब अधिकारी पहुंचे, तो घर बंद था। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि वह जनवरी 2026 से अपने पति के साथ मुंबई में रह रही हैं और भागी नहीं हैं। उनके चाचा ने कहा कि वह इस महीने की शुरुआत में 9 अप्रैल को सस्पेंड होने तक मलाड में कंपनी की BPO यूनिट में काम कर रही थीं।

निदा खान के मामा ने कहा, “वह किसी चीज़ से भाग नहीं रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई भी पुलिस ऑफिसर हमारे दरवाज़े पर उनका पता पूछने नहीं आया है।” परिवार वालों के मुताबिक निदा खान की पिछले साल शादी हुई थी और वह इस साल की शुरुआत में मुंबई आ गईं। निदा ने नासिक में पढ़ाई की, कॉमर्स में डिग्री पूरी की और अभी डिस्टेंस लर्निंग से MBA कर रही हैं।वह दिसंबर 2021 में प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर BPO यूनिट में शामिल हुईं। उनके परिवार का कहना है कि वह टेली-कॉलर के तौर पर काम करती थीं और किसी सीनियर पोस्ट पर नहीं थीं।

निदा खान ने किया प्रेग्नेंसी का दावा

निदा खान ने गिरफ्तारी से कानूनी सुरक्षा मांगते हुए प्रेग्नेंट होने का दावा किया। उनके परिवार ने इस दावे का समर्थन करते हुए कहा कि वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं और आरोपों के कारण इमोशनल स्ट्रेस में हैं। निदा खान के वकील बाबा सैय्यद ने कहा, “हम निदा के लिए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करने के प्रोसेस में हैं। यह जल्द ही हो जाएगा।” लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर्ट आमतौर पर ऐसे ग्राउंड्स पर राहत देने से पहले पक्के मेडिकल प्रूफ की मांग करते हैं।

टीसीएस ने क्या कहा?

टीसीएस की सीईओ और एमडी के कृतिवासन ने कहा, “हालांकि डिटेल्ड रिव्यू अभी भी चल रहे हैं, नासिक यूनिट के सिस्टम और रिकॉर्ड के शुरुआती रिव्यू से पता चलता है कि हमें उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है जिसका आरोप हमारे एथिक्स या POSH चैनल्स पर लगाया जा रहा है। निदा खान जिनका बार-बार प्रेस में TCS के HR मैनेजर के तौर पर ज़िक्र हो रहा है, न तो HR मैनेजर हैं और न ही रिक्रूटमेंट के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने एक प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम किया और उनके पास कोई लीडरशिप ज़िम्मेदारी नहीं थी।”

टीसीएस ने कहा कि उसने प्रेसिडेंट और COO आरती सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक इंटरनल जांच शुरू की है, जिसमें डेलॉइट और लॉ फर्म ट्राइलीगल की देखरेख और सपोर्ट है।

TCS नासिक केस क्या है?

यह केस तब शुरू हुआ जब एक महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे शादी का झूठा वादा करके रिश्ते में फंसाया गया। इसके बाद नासिक यूनिट में काम की जगह पर होने वाले व्यवहार की जांच हुई। इसी तरह की शिकायतों के साथ और भी महिलाएं सामने आईं। पुलिस ने तब से 2022 और 2026 के बीच 9 FIR दर्ज की हैं, जिसमें निदा खान समेत कई आरोपियों के नाम हैं।

जांचकर्ताओं को शक है कि कुछ कर्मचारियों ने मिलकर साथ काम करने वालों को टारगेट किया होगा और शिकायतों को दबाया होगा। आरोपों में परेशान करना, ज़बरदस्ती करना और धार्मिक दबाव शामिल हैं। अधिकारियों ने ईमेल, चैट, फ़ोन रिकॉर्ड और CCTV फुटेज जैसे डिजिटल और फ़ाइनेंशियल सबूत इकट्ठा किए हैं। पीड़ितों और गवाहों के बयानों की भी जांच की जा रही है। अधिकारी आरोपियों के बीच संभावित तालमेल की जांच कर रहे हैं और यह भी कि क्या शिकायतों को सीनियर अधिकारियों तक पहुंचने से रोका गया था। मामले को संभालने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है।

(यह भी पढ़ें- टीसीएस धर्मांतरण मामले को मिलिंद देवड़ा ने बताया बेहद खतरनाक)

महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कंपनी ऑफिस में धर्म परिवर्तन, यौन शोषण केस की पुलिस जांच में सामने आया है कि एक संगठित नेटवर्क नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था। शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि यह मामला भारत में एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। पढ़ें पूरी खबर