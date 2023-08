तवलीन सिंह का कॉलम: चांद पर शान से उतरा विक्रम लैंडर, कामयाबी पर सियासत

अंतरिक्ष में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद हमको धरती पर उतर कर देश के हाल को ध्यान से देखना चाहिए। बरसात के इस मौसम में कई बार ऐसा लगा, जैसे पूरे के पूरे पहाड़ी शहर बर्बाद हो गए हैं। हमारे वैज्ञानिक अगर हमको चांद तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारे पहाड़ी शहरों को भी बचा सकते हैं।

ISRO के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर मेहनत और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो लाख परेशानियों को किनारे कर सफलता पाई जा सकती है।

