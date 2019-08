बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय 2011 में भारतीय सेना पर अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगी है जिसके बाद वह विवादों में घिर गई हैं। पहले तसलीमा नसरीन ने उनकी टिप्पणी को उनकी आलोचना की अब तवलीन सिंह ने भी अरुंधती राय पर निशाना साधते हुए ट्विट किया है।दरअसल, तवलीन सिंह ने तसलीमा नसरीन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है। वह (अरुंधती राय) राजनीति और इतिहास के मामले में नौसिखिया हैं। लेकिन बुकर पुस्कार मिलने के बाद वह हर चीज पर टिप्पणी की हकदार समझती हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता भी हैं कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व के बाद से ज्यादातर सेना के द्वारा ही शासित रहा हैं।

तवलीन सिंह से पहले तसलीमा ने ट्वीट करते हुए अरुधंती राय पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, पाकिस्तानी सेना कितनी क्रूर हैं हम सब जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में सेना ने दो लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया और तीस लाख लोगों को मार दिया। सेना ने हमारे घरों को लूट लिया , और मेरे पिता की लगभग हत्या ही कर दी थी। अरुधंती राय ने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तानी सेना अपने देशके लोगों पर हमला नहीं करती? अरुधंती 2011 में विचारशून्य थी और पिछले आठ साल भी ऐसी ही रहीं?

She is new to matters of history and politics. But, appears to believe that winning the Booker Prize entitles her to comment on any subject. I don’t think she even knows that Pakistan has been ruled by military men for most of its existence. https://t.co/BvXJljWMu5

— Tavleen Singh (@tavleen_singh) August 29, 2019