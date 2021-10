टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा, 68 साल बाद ‘महाराजा’ की हुई घर वापसी

टाटा संस 68 साल के बाद एक बार फिर से एयर इंडिया का मालिक हो गया है। केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा लगाई गई बोली को मंजूरी दे दी है। टाटा ने एयर इंडिया को लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। जिसमें 15,300 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में और बाकी नकद देना है।

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टाटा संस की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। एयरइंडिया के लिए ये सबसे ज्यादा बोली रही। 31 अगस्त, 2021 तक, एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपये का कर्ज है, उसमें से ​​15,300 करोड़ रुपये टाटा देगा।

तुहिन कांत पांडे ने कहा कि टाटा, एयर इंडिया का ब्रांड, लोगो को पांच साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। पांच साल बाद केवल भारतीय व्यक्ति को ही टाटा इन चीजों को ट्रांसफर कर सकता है। वहीं रतन टाटा की ओर से कहा गया है कि एयर इंडिया के फिर से उत्थान के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे।

इस महीने की शुरुआत में टाटा संस और स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह दोनों ने बोली लगाई थी। पिछले महीने रिपोर्ट आई थी कि टाटा ने ये बोली जीत ली है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खारिज कर दिया। तब उन्होंने कहा था कि इस बारे में कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Talace Pvt Ltd of Tata Sons is the winning bidder at Rs 18,000 crores. The transaction is expected to close by the end of December 2021, says Tuhin Kant Pandey, Secretary, DIPAM pic.twitter.com/SvSKj3pVNw

