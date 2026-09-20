एन चंद्रशेखरन की री अपॉइंटमेंट को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड आमने-सामने हैं। टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड के इस फैसले को सिरे से खारिज किया है। चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले को लेकर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड की लड़ाई अब कानूनी टकराव में बदल गई है।

दरअसल, रविवार को टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले की वैधता पर ही सवाल उठाया। ट्रस्ट्स का कहना है कि प्रस्ताव सही तरीके से पास नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के तहत ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स से जरूरी समर्थन नहीं मिला था। बता दें कि चंद्रशेखरन को बोर्ड ने 17 सितंबर को दोबारा नियुक्ति दी थी।

बोर्ड ने इस शर्त को नहीं किया पूरा

टाटा ट्रस्ट्स का साफ कहना है कि बोर्ड की बैठक में पड़े 4:1 के वोट का कोई कानूनी मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के नियमों के तहत चेयरमैन की नियुक्ति के लिए ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स की सहमति होना एक अनिवार्य शर्त है और चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के लिए इसे पूरा नहीं किया गया था।

टाटा में री अपॉइंटमेंट को लेकर क्यों मचा घमासान?

बता दें कि टाटा संस बोर्ड और टाटा ट्र्स्ट के बीच का यह टकराव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर मुहर लगाई थी उसमें टाटा ट्रस्ट्स के दो नॉमिनी हैं — नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन। श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन के दोबारा अपॉइंटमेंट का सपोर्ट किया था, लेकिन जबकि नोएल टाटा ने इसके खिलाफ वोट दिया। चार डायरेक्टर्स ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि चंद्रशेखरन ने वोट नहीं दिया। फिर भी बोर्ड ने घोषणा की कि उसने बहुमत से चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर से अपॉइंट करने का फैसला किया है।

टाटा ट्रस्ट्स का बयान

रविवार को टाटा ट्रस्ट्स की ओर से दिए गए एक बयान में कहा गया कि बोर्ड ने जिस शर्त के आधार पर यह नियुक्ति की थी वह प्रस्ताव कानूनी हिसाब से फेल हो गया है। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है, “चेयरमैन का वोट तभी मिलता है जब पूरे बोर्ड लेवल पर वोट बराबर हों। यह टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर्स पर लागू नहीं होता। वोट का नतीजा 4:1 था या कोई और आंकड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त या तो पूरी होती है, या नहीं पूरी होती। इस मामले में शर्त पूरी नहीं हुई थी।”