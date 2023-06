Tata की कंपनी में हादसा, 19 लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती

Tata Steel के मेरामंडली प्लांट में ब्लास्ट की खबर है। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

टाटा स्टील की एक कंपनी में हादसा हुआ है (ANI Image)

Tata Steel’s Meramandali plant blast: ओडिशा के ढेंकानाल स्थित टाटा स्टील के मेरामंडली प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 19 लोगों के घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी घायलों को कटक में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, टाटा स्टील के प्लांट में एक स्टीम पाइप फट गया जिस वजह से गैस लीक की घटना हुई। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा कंपनी में एक भट्टी में ब्लास्ट होने की वजह से हुई। हादसे के बारे में टाटा स्टील ने एक बयान में कहा, “ओडिशा के ढेंकनाल में टाटा स्टील मेरामंडली वर्क्स में भाप निकलने की वजह से BFPP2 बिजली संयंत्र में दुर्घटना की सूचना देते हुए हमें दुख हो रहा है।” कंपनी की तरफ से बताया गया कि हादसा दोपहर में एक बजे हुए इंस्पेक्शन के दौरान हुआ और इस वजह से साइट पर काम कर रहे लोग प्रभावित हुए हैं। Also Read जानिए उस खौफनाक लुटेरे की कहानी जिसे टाटा स्टील चेस मीट में बुलाने से हो गया बवाल कंपनी ने बताया कि भाप की वजह से प्रभावित हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के तुरंत बाद सभी आपातकालीन प्रोटोकॉल सेवाएं एक्टिवेट कर दी गईं और एरिया को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram