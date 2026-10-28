लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाटा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि टाटा को ‘आपराधिक तरीके से बर्बाद’ किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे इस मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में देश के प्रमुख कारोबारियों को निशाने पर लिया। उन्होंने सवाल किया, ”आप कब तक चुप रहेंगे? तब तक, जब तक वे आप पर भी कब्जा नहीं कर लेते?”

मोदी और अमित शाह पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एक खेल की तरह देख रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने उद्योग जगत के बड़े चेहरों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनमें अपनी बात खुलकर रखने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा, ”आपमें साहस नहीं है लेकिन हममें है।”

राहुल गांधी ने आगे कहा कि वे इन कथित अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे।

Tata is being criminally destroyed, and no business leader dares say a word.



How long will you stay silent? Until they own you?



Indian business is not Modi and Shah's plaything. You lack courage. We don't. We will ensure justice for these crimes. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 28, 2026

उद्योगपतियों से खुलकर बोलने की अपील

राहुल गांधी के बयान का मुख्य निशाना देश के बड़े कारोबारी और उद्योगपति रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वे कब तक चुप रहेंगे और इस मुद्दे पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं।

हालांकि राहुल गांधी के बयान में टाटा को कथित तौर पर बर्बाद किए जाने के आरोपों के समर्थन में विस्तृत तथ्य या मामले का स्पष्ट ब्योरा नहीं दिया गया।

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इस महीने की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनके खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और वह चाहते हैं कि यह संख्या 100 तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा था, ”मेरे लिए हर एफआईआर एक मेडल की तरह है।” दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उन्होंने यह बयान दिया था।

राहुल गांधी के खिलाफ देशभर में मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। इनमें से कई मामले बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्यों ने दर्ज कराए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कुछ प्रमुख मामलों कौन-कौन से हैं, आइये डालते हैं इस पर एक नज़र…