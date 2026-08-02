बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन इन दिनों पश्चिम बंगाल की कोलकाता आई हुई हैं। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी पर खुलकर बात की। साथ ही यूसीसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी।
बांग्लादेशी लेखिका ने यूसीसी मुद्दे पर बात करते हुए कहा, “मैं पिछले 40 सालों से यूसीसी के लिए लड़ रही हूं। किसी भी सभ्य देश में इसकी बहुत अधिक जरूरत है।” उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के पास कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं उन्हें तलाक देने का भी अधिकार नहीं है।
यूनुस के कार्यकाल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार
तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, “यूनुस के शासनकाल में हिंदुओं पर और भी ज्यादा अत्याचार हुए। कई मदरसों और मस्जिदों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है। अब हमारे सामने जमात-ए-इस्लामी एक विपक्षी पार्टी के तौर दिख रही, यह पार्टी पूरी तरह महिलाओं की बराबरी के खिलाफ है और वे बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो वहां कोई भी अल्पसंख्यक नहीं बचेगा।”
आगे उन्होंने मौजूदा तारिक रहमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “बांग्लादेश अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। कोई भी बांग्लादेश को सभ्य बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मौजूदा सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है।”
शेख हसीना की पार्टी पर क्या बोलीं तस्लीमा?
तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना पर बात की और अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध की आलोचना की। उन्होंने कहा, “किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जिस तरह से शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, वह सवालिया निशान खड़ा करता है। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं था। यह लोकतंत्र के खिलाफ उठाया गया कदम था। मैं चाहती हूँ कि यह प्रतिबंध जल्द से जल्द हटाया जाए। अवामी लीग के कई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।
‘मुझे नहीं पता कि ऐसा मुमकिन होगा या नहीं’
बांग्लादेशी लेखिका ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वापसी पर कहा, “शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा मुमकिन होगा या नहीं। लेकिन कोई नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊँ।”
तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बात की और कहा, “मैंने चिन्मय कृष्ण प्रभु की गैर-कानूनी गिरफ्तारी का विरोध किया। हमें नहीं पता कि सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। मुझे लगता है कि जिस तरह से चिन्मय कृष्ण दास प्रभु हिंदू समुदाय को एकजुट कर रहे थे, वही इसकी वजह थी।”
हिंदू संत को दो केस में मिली जमानत
इधर एएनआई से बात करते हुए इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृ्ष्ण दास के वकील अपूर्बा कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि हिंदु संत को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने रविवार को दो मामलों में जमानत दे दी है, ये मामले हत्या के प्रयास, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा और संबंधित अपराध शामिल है। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का भी आरोप था।