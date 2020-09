अक्षय कुमार सच में रोज पीते हैं गोमूत्र? तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर पूछा, लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स

मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन के एक ट्वीट को लेकर ट्विटर यूजर्स उनपर भड़क गए। उनके ट्वीट पर यूजर्स उनसे उल्टा सवाल करने लगे। नसरीन ने ट्वीट करते हुए पूछा था कि ” अक्षय कुमार गोमूत्र पीते हैं, क्या ये सही है? ” उनके इस सवाल को लेकर ट्विटर यूजर्स उनपर ही भड़क गए और उनसे सवाल करने लगे।

@Madhukshara_C ने उनके ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, सुना है आप गाजा पीती हैं, क्या ये सही है? @i_inhale_music ने लिखा है अक्षय को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। @ShivoBhairava ने लिखा है, अगर वह ऐसा नहीं भी करते हैं तो गोमूत्र औषधि के रूप में काम आता है, उम्मीद है कि आप आयुर्वेद का मजाक नहीं बना रही होंगी।

Akshay Kumar Says He Drinks Cow Urine Daily. Is it true?

