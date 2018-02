तसलीमा नसरीन का बीजेपी, योगी सरकार पर तंज: ताज महल को तेज मंदिर मत बनाइए

बांग्लादेश से निर्वासित मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने एक ट्वीट में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सहित भाजपा पर निशाना साधा है। मंगलवार (6 जनवरी, 2018) को किए एक ट्वीट में उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि राम को लेकर ताज महल में डांस ड्रामा करना तक तो ठीक है लेकिन ताज महल को तेज मंदिर बनाने का आइडिया सही नहीं है। दरअसल ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ‘राम को लेकर ताजमहल पर नृत्य-नाटक प्रदर्शन करना बुरा विचार नहीं है, लेकिन ताजमहल को तेज मंदिर में बदलने का प्रयास एक बुरा विचार है।’ बता दें कि लेखिका ने ट्वीट ऐसे समय में किया है जब यूपी में सत्ता बदलते ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चरित्र और स्वरूप बदलने की झलक देखने को मिली है। क्योंकि पहली बार ताज महोत्सव में मुगल संस्कृति की जगह भगवान राम पर आधारित नृत्य नाटिका का मंचन होने जा रहा है।

Performing a dance drama on Ram at Taj Mahal is not a bad idea, but attempting to turn Taj Mahal into Tej Mandir is a bad idea. — taslima nasreen (@taslimanasreen) February 6, 2018

18 से 27 फरवरी तक आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी गई है। कार्यक्रम के मुताबिक राज्य के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समारोह के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उद्घाटन सत्र में ही श्रीराम भारती कला केंद्र के कलाकार भागवान राम के जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन करेंगे। अन्य दिनों में लोकगीत समेत कई तरह के कार्यक्रम होंगे। मुगल संस्कृति की जगह श्री राम नाटिका कराए जाने पर भी सियासत तेज हो गई है। जिसपर अब तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेखिका के इस ट्वीट पर अन्य यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक ट्वीट में सलाह देते हुए लिखा गया है कि वह देश के आंतरिक मामलों में दखल ना दें क्योंकि वह यहां सिर्फ मेहमान हैं। ताज महल और तेजस्वी मंदिर पर बोलना उनका काम नहीं हैं।

देखें ऐसे ही कुछ ट्वीट्स-

Madam don’t interfere in our internal matters,you are our guest so enjoy your guest status,tajmahal or tejmandir this is none of your business.and no one ask for your opinion. — सुनिल तुगनायत (@suniltugnayat3) February 6, 2018

Is correcting or an attempt to get right history is bad? — वैदिकः (@Vaidikah) February 6, 2018

Nobody is going to do that. Hindu nationalist parties event won’t do that. Don’t worry. — Pawan Dalal (@_pd5) February 6, 2018

Hindus will never allow it. Taj Mahal is a national pride. — Nomadic IIMCian followed by Nitish Kumar (@NIimcian) February 6, 2018

मतलब समय समय पर अपनी जिहादी मानसिकता दिखा ही देती हो मोहतरमा, आखिर मुस्लिम खून है उबाल तो मारेगा ही — अनिल गुर्जर (@anilgurjar25) February 6, 2018

बता दें कि मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या यह योगी सरकार के एजेंडे के तहत हो रहा है या फिर महज संयोग है?

