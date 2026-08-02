Taslima Nasreen in Kolkata News: लगभग 20 साल बाद निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन कोलकाता लौटीं। एक कार्यक्रम में तसलीमा नसरीन भाषण दे रही थीं, उस दौरान ही हंगामा हो गया। इसकी वजह यह थी, कि उन्होंने मशहूर बांग्ला कवि जॉय गोस्वामी को मंच पर बुला लिया। इसको लेकर ऑडियंस ने विरोध किया और कुछ देर के लिए उनका भाषण बाधित हुआ। इसके चलते उन्हें लोगों से शांत होने की अपील करनी पड़ी।

दरअसल, कोलकाता में तसलीमा नसरीन के लौटने पर सांस्कृति कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इसमें जब उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने दर्शखों के बीच बैठे बांग्ला कवि जॉय गोस्वामी को मंच पर आमंत्रित किया। इसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और पूरे सभागार में शोर मचने लगा, इसके चलते जॉय गोस्वामी पीछे मुड़े और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। इसके चलते तसलीमा नसरीन को अपना भाषण कुछ वक्त के लिए रुकना पड़ा।

तसलीमा नसरीन को बीच में रोकना पड़ा

तसलीमा नसरीन को हंगामे के चलते भाषण देने में दिक्कत हुई, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने माइक से कहा, ‘क्या अब मैं बोलूं?, आप लोक प्लीज शांत हो जाइए, और अपनी सीट पर बैठ जाइए।’ इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया।

जॉय गोस्वामी से लोगों की नाराजगी की वजह यह रही है कि ममता बनर्जी के शासन काल के दौरान वे तसलीमा नसरीन के निर्वासन को लेकर चुप थे, जिसके चलते ही वे वर्तमान में लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं। बता दें कि जॉय गोस्वामी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं।

तसलीमा नसरीन ने क्या

कोलकाता के रवींद्र सदन में अपने भाषण के दौरान तसलीमा नसरीन ने शनिवार शाम को एक सभा में कहा कि वह न केवल शहर में घर लौटी हैं, बल्कि अपने जीवन के एक खोए हुए अध्याय में भी लौटी हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदी अधिकारी ने उनका स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि जब भी वह कोलकाता आएंगी, जिसे वह अक्सर अपना दूसरा घर बताती हैं, तो वह उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी इस समारोह में उपस्थित थे।

तसलीमा नसरीन ने कहा अपने भाषण के दौरान कहा, “मैं सिर्फ एक शहर में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के एक खोए हुए अध्याय में लौटी हूं। 19 वर्षों से मैं कोलकाता से यह कहना चाहती थी। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे दंडित किया गया और शहर से निकाल दिया गया। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कोलकाता, मैं वापस आ गई हूँ। इतिहास याद रखेगा कि किसने दरवाजा बंद किया और किसने खोला।”

भय हमेशा कायम नहीं रह सकता

तसलीमा नसरीन ने कहा, “मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर यहां आने का फैसला किया। मैं उनकी आभारी हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आज्ञा मान लूं। मैं किसी राजनीतिक दल के लिए यहां नहीं आई हूं। यह दिन इस बात का प्रमाण है कि भय हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता।”

बांग्लादेश से अपने निर्वासन के बारे में बात करते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा, “बांग्लादेश सरकार ने मुझे 8 अगस्त, 1994 को देश से निकाल दिया था। तब से कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मैं 32 वर्षों तक निर्वासन में रही। मैंने अपने देश को अपने दिल में बसाए रखा। यूरोप ने मुझे नागरिकता और सुरक्षा प्रदान की जिसके लिए मैं आभारी हूं।”

बांग्लादेशी लेखिका और एक्टिविस्ट तसलीमा नसरीन 19 साल बाद शुक्रवार को कोलकाता लौटीं हैं। 2007 में अपनी विवादित किताब ‘द्विखंडित’ को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण उन्हें शहर छोड़ना पड़ा था। 2007 के बाद ये उनकी पहली कोलकाता यात्रा है। नसरीन अपनी लेखनी के कड़े विरोध के कारण 1994 से ही अपने मूल देश से बाहर रह रही हैं। पढ़िए पूरी खबर…