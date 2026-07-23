जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा नसरीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तसलीमा ने लिखा कि जंतर-मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों को देखकर उन्हें बांग्लादेश के जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद आ गई। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन की शुरुआत आरक्षण और मेरिट के मुद्दे से हुई थी लेकिन बाद में वह सरकार बदलने की मांग तक पहुंच गया।
निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका ने लिखा, “जंतर-मंतर पर जमा हुए ‘कॉकरोचों’ को देखकर मुझे बांग्लादेश के जुलाई 2024 के आंदोलन की याद आ जाती है। छात्रों ने “कोटा या योग्यता? योग्यता, योग्यता” के नारे से शुरुआत की और अंत में सरकार के पतन की मांग करने लगे। बांग्लादेश अब इसके बाद की कीमत चुका रहा है। उग्रवादी जिहादियों ने सत्ता हथिया ली है। क्रूरता, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, महिला-द्वेष, आतंकवाद और अराजकता देश को तबाह कर रही है।”
तसलीमा नसरीन ने आगे लिखा, जुलाई आंदोलन के बाद से जब भी मैं कहीं भी छात्रों को इकट्ठा होते देखती हूँ, मुझे डर लगता है। मैं अब ऐसी सभाओं पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती। जुलाई 2024 ने मुझे सिखाया कि हर छात्र आंदोलन लोकतंत्र के लिए नहीं होता, हर सरकार-विरोधी आंदोलन आजादी की ओर नहीं ले जाता और हर क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं होती। कुछ क्रांतियां पुरानी व्यवस्था को हटाकर उससे भी अधिक भयावह अंधकार का द्वार खोल देती हैं।
तसलीमा नसरीन का कोलकाता दौरा
हाल ही में तसलीमा नसरीन ने बंगाल के वाम नेताओं के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जिन्होंने उन्हें भाजपा और आरएसएस का समर्थक बताने का आरोप लगाया है। यह आरोप उनकी लगभग 19 वर्षों के बाद कोलकाता यात्रा से पहले लगाया गया है। उन्होंने कहा था कि ये आरोप पूरी तरह झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। तसलीमा ने स्पष्ट किया कि वह कोलकाता किसी राजनीतिक दल के बुलावे पर नहीं जा रहीं बल्कि उन्हें सेक्युलर मिशन नामक संस्था ने आमंत्रित किया है।
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र ने कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत के लिए चार बार फोन किया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें