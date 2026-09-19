India-Bangladesh Relation: दिल्ली और ढाका अपने रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा पर बातचीत कर रहे हैं और नवंबर में इसके लिए समय देख रहे हैं। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

यह घटनाक्रम ब्रिक्स नेताओं के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद हुआ है। रहमान इसमें शामिल नहीं हुए थे, हालांकि भारत ने, मेजबान देश के तौर पर बांग्लादेश को निमंत्रण भेजा था क्योंकि वह अभी बिम्सटेक समूह का अध्यक्ष है।

भारत ने अगस्त में रहमान को आमंत्रित किया था

इससे पहले, भारत ने अगस्त में रहमान को द्विपक्षीय दौरे के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन यह दौरा संभव नहीं हो सका। बांग्लादेश में शेख हसीना की टिप्पणियों पर आक्रोश फैल गया था। शेख हसीना भारत में रह रही हैं और देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 5 अगस्त को ऑडियो लिंक के माध्यम से मीडिया से बातचीत की थी, जिस दिन उनकी सरकार गिरने के दो साल पूरे हुए थे। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय दौरे के लिए नवंबर में तारीखों पर विचार कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश में चुनाव के बाद फरवरी में पदभार संभालने के बाद दिल्ली ने रहमान को एक अलग द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने ढाका और दिल्ली में बातचीत शुरू की है और दोनों पक्ष ऐसी संभावित तारीखों पर विचार कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के अनुकूल भी हों।

बांग्लादेश उच्चायोग में भी नेतृत्व परिवर्तन हो रहा

नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में भी नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। उच्चायुक्त एम. रियाज़ हामिदुल्लाह के संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा जाने की उम्मीद है। विदेश सचिव असद आलम सियाम के बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में उनका स्थान लेने की संभावना है। औपचारिक कागजी कार्रवाई चल रही है क्योंकि आधिकारिक समझौते को भारत सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है।

सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष अगस्त में रहमान की यात्रा स्थगित होने के बाद उत्पन्न राजनयिक चुनौती को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन फरवरी में रहमान के बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद से इनमें सुधार के संकेत मिल रहे थे।

हालांकि, इस अगस्त में नई दिल्ली में हसीना की सार्वजनिक बातचीत से ढाका नाराज हो गया, ढाका उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। रहमान की यात्रा की योजना बनाने के पीछे ढाका की एक मुख्य शर्त यह है कि इसके लिए अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए।

हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर जवाब चाहता है बांग्लादेश

बांग्लादेश, हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर उठाए जा रहे कदमों के बारे में स्पष्ट जवाब चाहता है। दिल्ली ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और बीच का रास्ता निकालने के लिए चल रही तेज बातचीत के बीच दोनों पक्षों के बीच एक तरह की खींचतान चल रही है।

भारत ने यह कहते हुए कि प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच की जा रही है, पारस्परिक हितों और आपसी सहयोग पर आधारित एक प्रगतिशील संबंध पर जोर दिया है। दिल्ली ने संकेत दिया है कि वह ढाका के अनुरोधों के साथ-साथ व्यापक द्विपक्षीय और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान करना चाहता है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष रहमान की यात्रा के महत्व से वाकिफ हैं और एक मजबूत और सुदृढ़ संबंध से दोनों पक्षों को बहुत लाभ होगा।

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बांग्लादेश ने गुरुवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के इस सप्ताह भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया। ढाका का कहना है कि रहमान को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि, भारत का कहना है कि रहमान को BIMSTEC के मौजूदा चेयरमैन के तौर पर समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…