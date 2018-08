प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच करोड़ महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देने को लेकर उज्जवला योजना की शुरूआत की थी। इस टारगेट को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 रखी गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने 8 महीने पहले की इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। तीन अगस्त को संसद के गांधी मूर्ति के पास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उज्जवला योजना के तहत 5करोड़वां गैस कनेक्शन एक महिला को दी। इस मौके पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद अनुप्रिया पटेल सहित कई लोग मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक मौके पर धमेंद्र प्रधान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए शुरू किए गए उज्जवला योजना के लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करना एक मील का पत्थर है।

A historic milestone towards fulfilling Hon. PM Shri. @narendramodi’s vision of transforming the lives of poor women through #PMUY. Honoured to be along with Hon. Speaker Lok Sabha, Smt. @S_MahajanLS ji as she handed over the 5 Croreth @PMUjjwalaYojana connection. #Ujjwala5Crore pic.twitter.com/000zgpRY97

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 3, 2018