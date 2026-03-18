भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रनौत ने राहुल गांधी को टपोरी बताया और कहा कि उनके कारण महिलाएं संसद परिसर में असहज महसूस करती हैं।
कंगना रनौत ने बुधवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम महिलाओं को उनको देखकर बहुत ज्यादा असहजता महसूस होती है, क्योंकि एकदम वो जैसे टपोरी की तरह आते हैं…और किसी को भी ऐ तू ऐसे करके तू-तड़ाक करते हैं…ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो हूटिंग कॉल्स करते हैं।”
रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बहन, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के आचरण और व्यवहार को देखना चाहिए, “जो बहुत अच्छा है”। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी खुद एक शर्मिंदगी का कारण हैं।”
वहीं, राहुल गांधी पर कंगना रनौत के ‘टपोरी’ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, “यह हंसी की बात है कि कंगना रनौत वह स्क्रिप्ट बना रही हैं। वे एक स्क्रिप्ट प्लेयर हैं। वे स्क्रिप्ट के साथ खेलती हैं। जो भी स्क्रिप्ट दी जाएगी, वे उसे फॉलो करेंगी। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें पूरे भारत में बहनों का प्यार मिला है… वे भारत की हर बहन के करीबी भाई रहे हैं।”
मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि कंगना के लिए, उनकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए दी गई है। वह हमेशा ये चीजें करने की कोशिश करती रही हैं… क्या उन्होंने एक बार भी मंडी के लिए बात की है? नहीं। क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए बात की है? नहीं, उन्होंने नहीं की है। वह ऐसी सांसद हैं जो अपने चुनाव क्षेत्र, अपने राज्य के लिए नहीं बोलतीं, बल्कि सिर्फ राहुल गांधी पर हमला करती हैं।
शिवसेना(UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कंगना रनौत के बयान पर कहा, “राहुल गांधी के प्रति ऐसा बोलना गलत है। कंगना रनौत ने कहा कि वे राहुल गांधी से असहज महसूस करती हूं। मैंने राहुल गांधी के साथ 10 साल काम किया है और मैंने महिलाओं के प्रति उनका कमिटमेंट देखा है। एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना हास्यास्पद लगता है जिनके यहां खुद महिला नेतृत्व रहा हो।”
‘जबरन शादी थी, इसलिए लेना पड़ा तलाक’, देवगौड़ा का खड़गे को तीखा जवाब
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने एक बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय और पुराने दोस्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मैं कांग्रेस के साथ ‘प्यार’ में था, लेकिन आखिर में मोदी जी (बीजेपी) से ‘शादी’ कर ली। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। पढ़ें पूरी खबर।