गुजरात: गांधीधाम तनिष्क स्टोर पर हमला, हिंदू-मुस्लिम वाले ऐड पर लिखवाई माफी

टाटा ग्रुप के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क अपने एक विज्ञापन को लेकर इन दिनों विवादों में है। ब्रांड का हिंदू-मुस्लिम वाला विज्ञापन जैसे ही सामने आया यूजर्स उन्हें सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगे और #BoycottTanishq ट्रेंड करने लगा। जिसके बाद कंपनी ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तनिष्क के एक स्टोर पर कुछ लोगों ने हमला किया है।

हमला गुजरात के गांधीधाम में हुआ है। जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने स्टोर पर हमला कर तोड़फोड़ की है। हमलावरों ने स्टोर के मैनेजर से जबरन माफीनामा भी लिखवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाली भीड़ ने मैनेजर से माफीनामे में लिखवाया कि ‘हम सेकुलर ऐड दिखाकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कच्छ जिले के लोगों से माफी मांगते हैं।’

Thank you for making us notice the beautiful #tanishq ad dear trolls ! pic.twitter.com/Wev3VSaiCw

— shamina shafiq (@shaminaaaa) October 12, 2020