अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस पर उठे विवाद के बाद लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए बदलाव करने का फैसला किया है। इस शो की टीम ने एक आधिकारिक वक्तव्य में दोहराया कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। बयान में कहा गया, ‘‘हम देशवासियों की भावनाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हमारी किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय की धार्मिक भावनाओं या धार्मिक आस्थाओं को आहत करने या किसी संस्था, राजनीतिक दल या व्यक्ति (जीवित अथवा मृत) को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था।’’

बयान के अनुसार, ‘‘तांडव की पूरी यूनिट ने वेब सीरीज को लेकर जताई गयी चिंताओं पर ध्यान देने के लिए इसमें बदलाव करने का फैसला किया है।’’ शो की टीम ने इस मामले में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आभार जताया। बयान में कहा गया, ‘‘अगर सीरीज से किसी व्यक्ति की भावनाएं गैर-इरादतन आहत हुई हैं तो हम एक बार फिर माफी मांगते हैं।’’

‘MP सरकार निर्माताओं के खिलाफ दर्ज करेगी केस’: मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि ‘अमेजन प्राइम वीडियो’ पर दिखाई जा रही वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माताओं के खिलाफ प्रदेश सरकार कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज करेगी। पत्रकारों द्वारा अमेजन प्राइम की वेब सीरीज ‘तांडव’ के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा, ‘‘जीशान अयूब, सैफ अली खान और अब्बास जफर ने जिस तरह से हमारे धर्म पर प्रतिक्रिया दी और हमारी भावनाओं को आहत किया, उसकी मैं निंदा करता हूं। मध्यप्रदेश सरकार इस संबंध में एक मामला दर्ज करेगी।’’

“The cast & crew of Tandav have made the decision to implement changed to the web series to address the concerns raised,” tweets Ali Abbas Zafar, Director of the web series ‘Tandav’ https://t.co/G54A3r11BF pic.twitter.com/rJhxY05Y2P

