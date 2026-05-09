तमिलनाडु के चुनावी नतीजों के बाद वहां की राजनीति बदल चुकी है। अभिनेता से नेता बने विजय के शपथग्रहण पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अभी तक विजय 117 विधायकों के नाम नहीं दे पाए हैं। इस बीच अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम (AMMK) ने तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने में AMMK के समर्थन को गलत तरीके से दिखाने के लिए एक फर्जी समर्थन पत्र का इस्तेमाल किया।

AMMK के पास एक विधायक

शिकायत AMMK के अकेले एमएलए एस कामराज के समर्थन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आई है। टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया कि TVK ने विधायक कामराज के लेटर की फर्जी कॉपी गवर्नर के साथ शेयर की थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी।

इन आरोपों के बाद TVK ने कामराज का एक वीडियो जारी किया जिसमें वे विजय की पार्टी का समर्थन करते हुए एक सपोर्ट लेटर लिख रहे थे, जो सीधे AMMK चीफ दिनाकरन के पहले के दावे का खंडन करता है। ANI के ज़रिए जारी वीडियो में कामराज कथित तौर पर पत्र लिखते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वह AMMK जनरल सेक्रेटरी दिनाकरन की मंज़ूरी से TVK को सपोर्ट दे रहे हैं।

टीवीके का पलटवार

टीवीके ने दिनाकरन पर झूठी खबर और गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया, जब उन्होंने बाद में इस बात से इनकार किया कि विजय की पार्टी को आधिकारिक ऐसा कोई सपोर्ट दिया गया था। पार्टी ने वीडियो के साथ अपने बयान में कहा, “ये AMMK विधायक कामराज के वीडियो विज़ुअल हैं, जिसमें वह अपनी मर्ज़ी से और खुशी-खुशी तमिलगा वेट्टरी कज़गम को अपना सपोर्ट देते हुए एक लेटर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह AMMK जनरल सेक्रेटरी TTV दिनाकरन की मंज़ूरी से तमिलगा वेट्टरी कज़गम को सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि, अब जो जानकारी फैलाई जा रही है कि उन्होंने पत्र नहीं लिखा है, वह पूरी तरह से झूठी और सच्चाई के खिलाफ है।”

टीवीके ने आगे आरोप लगाया कि दिनाकरन गलत जानकारी फैलाते हुए तथ्य छिपा रहे थे। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार बनाने की कोशिश में उसे किसी से मोलभाव करने या बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तनाव तब बढ़ा जब दिनाकरन ने कामराज के साथ लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाक़ात की और AIADMK नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी के सरकार बनाने के दावे का औपचारिक रूप से समर्थन किया।

दिनाकरन ने क्या कहा था?

इससे पहले दिनाकरन ने आरोप लगाया था कि उनका अकेला विधायक लापता है और राजनीतिक खरीद-फरोख्त में उसे निशाना बनाया जा सकता है। कामराज को गवर्नर के सामने खुद पेश करके दिनाकरन ने AMMK के AIADMK के समर्थन को मज़बूत करने और उन रिपोर्ट्स को खारिज करने की कोशिश की, जिनमें कहा गया था कि उनकी पार्टी टीवीके की तरफ़ चली गई है।

राज्यपाल से मुलाक़ात के बाद बोलते हुए दिनाकरन ने TVK पर विजय का समर्थन करने वाले एक लेटर की नकली ज़ेरॉक्स कॉपी का इस्तेमाल करके राजनीतिक समर्थन बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दिनाकरन ने कहा, “यह जालसाजी है, हम क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे।AMMK का आधिकारिक सपोर्ट AIADMK के साथ मज़बूती से बना हुआ है। AMMK NDA और AIADMK के साथ बनी रहेगी और पलानीस्वामी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद की पसंद है। हमारे सीएम उम्मीदवार पलानीस्वामी हैं।”

तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। हालांकि अभी विजय दो सीटों से विधायक हैं। ऐसे में यह आंकड़ा 117 है। टीवीके की 107 सीटों पर जीत हुई है। जबकि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पास पांच विधायक हैं। ऐसे में टीवीके के पास 112 विधायकों तक का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं वामपंथी दलों ने भी समर्थन देने की पेशकश की है, जिससे आंकड़ा 116 हो जाता है। हालांकि अभी भी टीवीके को एक विधायक के समर्थन की जरूरत है।

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अभिनेता विजय शुक्रवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने के काफी करीब पहुंच गए। हालांकि यह साफ नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा।पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक