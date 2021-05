स्टालिन की शपथ के बीच जज्बाती हो रोने लगीं पत्नी, VIDEO वायरल; जानें- कौन हैं दुर्गा स्टालिन?

विधानसभा चुनाव में द्रमुक को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 68 वर्षीय स्टालिन को राजभवन में आयोजित सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। स्टालिन की पत्नी दुर्गा और त्रिपलीकेन-चेपॉक सीट से चुनाव जीते उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अपने पति एम के स्टालिन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते देख दुर्गा स्टालिन भावुक हो गईं और रोने लगीं।

शपथग्रहण से पहले, सफेद कमीज और धोती पहने स्टालिन ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपने मंत्रिमंडल का परिचय दिया। स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे। स्टालिन समेत सभी 34 ने अपनी अंतरात्मा और द्रमुक की दशकों पुरानी परंपरा के अनुरूप तमिल में शपथ ली।करीब एक घंटे 10 मिमनट तक चले शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 नियमों का पालन किया गया और सभी ने मास्क लगाया हुआ था। बाद में, स्टालिन ने द्रमुक के संस्थापक एवं अपने पिता दिवंगत एम करुणानिधि को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी और अपनी मां दयालु अम्मल का आशीर्वाद लिया।

द्रमुक के दिग्गज नेता एवं महासचिव दुराईमुरुगन को स्टालिन के बाद शपथ दिलाई गई और उन्हें सिंचाई परियोजनाओं में जल संसाधन मंत्री का प्रभार दिया गया तथा उनके पास खान एवं खनिज विभाग रहेगा। इससे पूर्व 2006-11 में द्रमुक के शासन में उनके पास लोक निर्माण कार्य जैसे विभागों का प्रभार था। गृह एवं अन्य विभागों जैसे लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन, अखिल भारतीय सेवा, जिला राजस्व अधिकारी, विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं दिव्यांग व्यक्ति कल्याण विभागों का प्रभार मुख्यमंत्री स्टालिन का पास होगा। पूर्व निवेश बैंकर, पलानीवेल त्यागराजन, वित्त एवं मानव संसाधन मंत्री होंगे।

