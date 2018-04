तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा एक महिला पत्रकार के गाल सहलाने पर हुए विवाद के बाद अब राज्यपाल ने इस मुद्दे पर माफी मांग ली है। राज्यपाल ने महिला पत्रकार को एक पत्र लिखकर उस घटना के लिए माफी मांगी है। अपने पत्र में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लिखा कि जब तुमने मुझसे सवाल पूछा था, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर रहे थे। चूंकि मुझे तुम्हारे द्वारा पूछा गया सवाल अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारा एक पत्रकार होने के नाते उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारा गाल सहलाया था। राज्यपाल ने महिला पत्रकार को संबोधित करते हुए लिखा कि तुम मेरी पोती के समान हो। राज्यपाल ने कहा कि मैं भी इस पेशे (पत्रकारिता) से 40 सालों तक जुड़ा रहा हूं।

राज्यपाल ने आगे लिखा कि जब मुझे तुम्हारा ईमेल मिला, उससे मुझे पता चला कि तुम उस घटना से दुखी हुई हो, इसलिए मैं उस घटना पर माफी मांगता हूं, जिससे तुम्हारी भावनाएं आहत हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम ईमेल के जरिए इसका जवाब दोगी। बता दें कि मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रमण्यन ने तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से सवाल पूछा था, जिस पर राज्यपाल ने सवाल का जवाब ना देते हुए महिला पत्रकार का गाल सहलाया था। जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।

महिला पत्रकार ने बाद में इस घटना पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी जतायी थी। महिला पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा था कि राज्यपाल ने बिना सहमति के उनके गालों को छुआ। महिला पत्रकार ने इसे राज्यपाल का गलत आचरण बताया था। महिला पत्रकार की नाराजगी के बाद डीएमके नेता कनीमोझी भी उनके समर्थन में आ गई। कनीमोझी ने कहा था कि जो व्यक्ति सार्वजनिक पद पर हो, उसे डिकोरम का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कई और लोग भी महिला पत्रकार के समर्थन में आ गए थे, जिसके बाद राज्यपाल ने बाकायदा पत्र लिखकर इस घटना पर माफी मांगी है।

I asked TN Governor Banwarilal Purohit a question as his press conference was ending. He decided to patronisingly – and without consent – pat me on the cheek as a reply. @TheWeekLive pic.twitter.com/i1jdd7jEU8

— Lakshmi Subramanian (@lakhinathan) April 17, 2018