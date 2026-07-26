तमिलनाडु में मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत तमिल राज्य गीत ‘तमिल थाई वझथु’ के बजाय राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम‘ से करने के निर्देश को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों सीपीएम और पीएमके ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि यह तमिलनाडु के राज्य गीत का अपमान है। दोनों दलों ने कहा कि यह कदम राज्य की स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को होना है। विपक्ष ने मांग की है कि इसमें ‘तमिल थाई वझथु’ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विपक्षी दलों ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में तत्काल तखल देने का आग्रह किया है।

क्या है यह पूरा मामला?

विश्वविद्यालय के कुलपति एन. चंद्रशेखर ने कहा कि राज्यपाल के कार्यालय की ओर से इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन और फिर तमिलनाडु के राज्य गीत ‘तमिल थाई वझथु’ को गाया जाना चाहिए। विपक्षी दलों का कहना है कि राजभवन राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है।

तमिलनाडु के राज्य गीत का अपमान

सीपीएम के प्रदेश सचिव पी. षणमुगम और पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास ने शनिवार देर रात जारी अलग-अलग बयानों में इस कदम को तमिलनाडु के राज्य गीत और उसके रचनाकार का अपमान बताया। अंबुमणि रामदास ने कहा कि मनोनमनियम सुंदरम पिल्लै ने राज्य के मूल गीत ‘नीरारुम कडलुडुथा’ की रचना की थी। ऐसे में उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में राज्य गीत को कम महत्व देने को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

षणमुगम ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि सुंदरनार के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में ‘तमिल थाई वझथु’ को तीसरे स्थान पर गाया जाना उनकी ऐतिहासिक विरासत का प्रत्यक्ष अपमान है।

रामदास अंबुमणि ने कहा कि फरवरी में केंद्र सरकार के एक सर्कुलर में ‘वंदे मातरम’ को पहले नंबर पर रखने का उल्लेख था लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नौ जुलाई को स्पष्ट कहा था कि पहले राज्य गीत, उसके बाद राष्ट्रगीत और अंत में राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सीपीएम और पीएमके ने मांग की कि तमिलनाडु सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन राजभवन के निर्देश का मजबूती से विरोध करें और यह सुनिश्चित करें कि दीक्षांत समारोह में सबसे पहले ‘तमिल थाई वझथु’ ही गाया जाए।

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शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ‘वंदे मातरम’ सुनाकर दिखाएं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।