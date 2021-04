दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयंबटूर साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कमल हासन के चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेटी अक्षरा हासन और भतीजी सुहासिनी सड़क पर ही थिरकने लगीं। 234 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी मक्कल निधि मय्यम (MNM) कुल 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि बाकी बची 40-40 सीटें कमल हासन ने अपने दोनों सहयोगियों को दी है।

कमल हासन की बेटियां भी उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लोगों से मिलने के दौरान कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन और भतीजी सुहासिनी ने सड़क पर ही थिरकना शुरू कर दिया। इस दौरान आसपास खड़े लोग भी उनका साथ देने लगे। हालांकि वहीं मौजूद किसी व्यक्ति ने अक्षरा हासन और सुहासिनी के डांस का विडियो बना लिया और यह जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया।

Kamal Haasan’s daughter Akshara and niece Suhasini shake a leg while campaigning for the veteran actor-turned-politician in Coimbatore#TamilNaduElections2021 pic.twitter.com/cMEsZyEwz0

— NDTV (@ndtv) April 4, 2021