तमिलनाडु अपने राजनेताओं और फिल्मी सितारों को समान रूप से प्यार और सम्मान देता है। इसका प्रमाण फिल्मी सितारों को नेता चुनने के उसके लंबे और गौरवशाली इतिहास से मिलता है। डीएमके से अलग हुए एमजीआर और उनकी शिष्या जय जयललिता, दोनों ही फिल्मी सितारे थे जो मुख्यमंत्री बने। डीएमके के संस्थापक सीएन अन्नादुरई एक पटकथा लेखक थे। एम करुणानिधि एक और प्रमुख कवि और पटकथा लेखक के रूप में उभरे। ये दोनों भी कई बार मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक रूप से बेहद सफल रहे।

दक्षिण राज्य तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बनने वालों के क्लब में मेगास्टार विजय भी शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों से कुछ दिन पहले ही कई एग्जिट पोल ने सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) की जीत की भविष्यवाणी की है। हालांकि, प्रमुख पोलिंग एजेंसी एक्सिस माय इंडिया का कहना है कि अभिनेता विजय की पार्टी 120 सीटें जीत सकती है और ‘अगले एमजीआर’ बन सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एग्जिट पोल अक्सर गलत भी साबित होते हैं।

दो साल पहले, फरवरी 2024 में विजय ने तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी पार्टी 2026 के राज्य चुनावों में अपना चुनावी पदार्पण करेगी। अपने उद्घाटन भाषण में विजय ने कहा था, “राजनीति मेरे लिए सिर्फ एक पेशा नहीं है। यह जनता की निस्वार्थ सेवा है।” उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा, “राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरा लक्ष्य है,” और अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि वे राजनीति में बने रहेंगे। उसी दिन, उन्होंने घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म ‘थलपति 69’, जिसका नाम बाद में बदलकर ‘जन नायकन’ (जन नेता) कर दिया गया, उनकी अंतिम फिल्म होगी। जनवरी में रिलीज होने वाली यह फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई है। 51 वर्षीय अभिनेता पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व से चुनावी मैदान में हैं। अभिनेता की पार्टी का कहना है कि वह सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी की वेबसाइट पर घोषणा की गई है, “टीवीके जन-केंद्रित राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है – जनता के लिए, जनता के साथ, जनता के बीच एक के रूप में।”

अभिनेता से राजनेता बने विजय के लिए सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकारों शिवाजी गणेशन, कमल हसन, विजयकांत और खुशबू की चुनावी हार एक सबक के रूप में काम करती है। हालांकि, उन्हें टीडीपी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एन.टी. के नाम से जाना जाता है। उनके उदय से प्रेरणा मिल सकती है। कहा जाता है कि एन.टी. की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तब जागृत हुईं जब उन्हें भावनम वेंकटरामी रेड्डी के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने मार्च 1982 में टीडीपी की स्थापना की और नौ महीने के भीतर ही चुनाव जीतकर राज्य के मुख्यमंत्री बन गए।

ऐसा लगता है कि विजय कई वर्षों से अपनी राजनीतिक चालों की योजना बना रहे थे। इसके संकेत पहले से ही मौजूद थे। जुलाई 2009 में विजय के लगभग 85,000 प्रशंसक क्लबों का विशाल नेटवर्क विजय मक्कल इयक्कम (VMI) नामक एक कल्याणकारी संस्था के रूप में संगठित हो गया। शुरुआत में एक सामाजिक सेवा मंच के रूप में स्थापित इस संगठन ने 2011 के विधानसभा चुनावों में AIADMK के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करके राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चर्चाएं शुरू हो गईं। इससे पहले, एमजीआर ने अपने 20,000 प्रशंसक क्लबों को AIADMK की पार्टी इकाइयों में परिवर्तित कर दिया था।

आलोचकों का कहना है कि अपनी पार्टी लॉन्च करने से कई साल पहले ही उनके सिनेमा ने इसकी नींव रख दी थी। फिल्म उद्योग में जन्मे विजय ने 1980 के दशक में बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1992 में उनके माता-पिता निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर और पार्श्व गायिका शोभा चंद्रशेखर ने उन्हें फिल्म ‘नालैया थीरपु’ से मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनका करियर नहीं रुका। 2013 में ही विजय की फिल्म ‘थलाइवा’, जिसकी टैगलाइन थी “टाइम टू लीड”, ने राजनीति में उनके प्रवेश को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी थीं।

चेन्नई के फिल्म समीक्षक आदित्य श्रीकृष्णा ने बीबीसी को बताया था कि विजय की शुरुआती भूमिकाएं अक्सर अति-पुरुषवादी चित्रणों पर आधारित थीं, लेकिन बाद में उन्होंने “जानबूझकर अपनी छवि को सुधारा”। समीक्षक ने कहा कि विजय ने अपनी फिल्मों में सामाजिक न्याय पर आधारित एक उद्धारकर्ता की छवि प्रस्तुत करना शुरू किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे विजय ने ‘कत्थी’ में किसानों की दुर्दशा, स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार, ‘बिगिल’ में महिलाओं के खेल के लिए आवाज उठाई और ‘सरकार’ में चुनावी धांधली का पर्दाफाश किया।

2020 में विजय के पिता, जिन्होंने अभिनेता के फिल्मी करियर को आकार देने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वीएमआई को एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराया। विजय इससे खुश नहीं थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन किया। कानूनी विवाद के बाद ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम को भंग कर दिया गया। एक साल बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों में खुलकर चुनाव लड़ा और 169 सीटों में से 115 सीटें जीतीं। हाल के वर्षों में विजय पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों के चयन और उसके राजनीतिक एजेंडे को तय करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

विजय का राजनीति में प्रवेश न तो अचानक हुआ और न ही संयोगवश, बल्कि उनके सार्वजनिक हस्तक्षेपों ने लंबे समय से “राजनीतिक इरादे” का संकेत दिया है, राजनीतिक पत्रकार प्रभाकर टी ने द कारवां को बताया। उन्होंने 2011 की उस घटना का उदाहरण दिया जब अभिनेता श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में नागपट्टिनम के मछुआरों के साथ बैठे थे, या 2017 में NEET विरोधी प्रदर्शन के दौरान मेडिकल की छात्रा अनीता की आत्महत्या के बाद उन्होंने जो आवाज उठाई थी।

विजय की पहली बड़ी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा करूर में हुई। जहां पिछले सितंबर में उनकी चुनावी रैली में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने उनकी पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों और अभिनेता के नेतृत्व पर तीखी आलोचना को जन्म दिया। विजय ने भाषण के तुरंत बाद कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया और उन्हें तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे तक ले जाया गया, जहां से वे चेन्नई के लिए रवाना हुए। चेन्नई पहुंचने पर विजय ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि उनकी रैली में हुई मौतों की खबरें फैलने लगी थीं। तीन दिन बाद अभिनेता ने शोक संदेश का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने अपने बचाव में कहा, “चिंता के कारण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रिय घटना न हो, मैं वहां से चला गया।” एक महीने बाद, भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को अभिनेता से मिलने के लिए चेन्नई बुलाया गया। परिवारों को विशेष बसों में लाया गया और एक निजी रिसॉर्ट में ठहराया गया, जहां प्रेस को आने की अनुमति नहीं थी।

फरवरी में अभिनेता की पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू की और उन पर दुर्व्यवहार और बेवफाई का आरोप लगाया। राजनीतिक विश्लेषक सुमंत सी रमन ने बीबीसी को बताया कि विजय की लोकप्रियता Gen Z के बीच काफी ज्यादा है, जिनमें से कई लोग द्रविड़ पार्टियों, डीएमके और एआईएडीएमके से निराश हैं। अभिनेता का स्पष्ट कहना है कि वे न तो भाजपा और न ही डीएमके का साथ देंगे। टीवीके ने कहा, “टीवीके कभी भी स्वार्थी राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। पार्टी अपने इस रुख पर अडिग है कि वैचारिक शत्रुओं या विभाजनकारी ताकतों के साथ कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी डीएमके और भाजपा दोनों के विरोध में खड़ी रहेगी।”

विजय की पार्टी का घोषणापत्र युवाओं, महिलाओं और मछुआरों पर केंद्रित है। पार्टी का मानना ​​है कि मतदाताओं के ये तीनों वर्ग चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी ने आठ चुनिंदा मछली किस्मों के लिए अपनी तरह का पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान 27,000 रुपये की राहत, रियायती डीजल, बीमा कवरेज और आवास सहायता का वादा किया है। टीवीके ने कक्षा 12 से लेकर उच्च शिक्षा, जिसमें पीएचडी कार्यक्रम भी शामिल हैं। पार्टी ने महिलाओं के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जिनमें सालाना छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, मासिक वित्तीय सहायता में 1,000 रुपये से 2,500 रुपये की भारी वृद्धि और विवाह सहायता योजनाओं के तहत आठ ग्राम सोना प्रदान करना शामिल है।

शिवाजी गणेशन, विजयकांत और कमल हासन जैसे सितारों के विपरीत विजय ने अपने अभिनय करियर के चरम पर राजनीति में कदम रखा। अभिनेता विजय, राजनेता सीएन अन्नादुरई और एमजी रामचंद्रन की सफलता को दोहराने के लिए आशावादी हैं।

तमिलनाडु में विजय की सुनामी, दशकों पुराने ‘द्रविड़ियन किले’ में TVK की सेंध, रुझानों में बनी सबसे बड़ी पार्टी

तमिलनाडु चुनाव के दौरान लोगों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी और सोमवार सुबह मतगणना शुरू होते ही ऐसा उलटफेट हुआ जिसकी कल्पना शायद बहुत कम लोगों ने की थी। जैसे ही मतगणना का पहला घंटा पूरा हुआ और शुरुआती रुझान आए तो तमिलनाडु में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था में सिर्फ हलचल ही नहीं बल्कि एक बड़ी दरार का संकेत मिला। पढ़ें पूरी खबर।