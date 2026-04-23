Tamil Nadu, West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting LIVE Updates: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान होने जा रहा है। दोनों राज्यों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं, जहां कुल 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है। प्रमुख उम्मीदवारों में कोलाथुर से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, एडप्पाडी से एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से सी. जोसेफ विजय और कराईकुडी से सीमन शामिल हैं।
वहीं, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वाम-कांग्रेस गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां प्रमुख उम्मीदवारों में चर्चित सीट नंदीग्राम से विपक्ष के नेता और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के ही वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और बहरामपुर सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। डोमकल सीट पर पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 44,376 मतदान केंद्रों (2,958 सहायक बूथ सहित) पर वोटिंग कराई जाएगी। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच पूरी कर चुकी हैं।
बंगाल में मतदान से पहले कर्मचारियों ने किया मॉक पोल
पश्चिम बंगाल के बीरभूम के बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए मॉक पोल की तैयारियां की गईं। मतदान से जुड़े कर्मचारियों ने इसको करके अपनी तैयारियों की जांच की।
राहुल ने तमिलनाडु, बंगाल में कांग्रेस और सहयोगियों के पक्ष में मतदान की अपील की
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले बुधवार को राज्य के लोगों से अपनी पहचान, भाषा और अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस-द्रमुक गठबंधन को वोट देने का आग्रह किया और कहा कि इन दोनों दलों का सामाजिक न्याय का गौरवपूर्ण इतिहास है और वह इसे जारी रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।
तूणमूल ने 'झुग्गी-झोपड़ी' वाली टिप्पणी पर शाह की आलोचना की
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राज्य का 'राजनीतिक पर्यटक' करार दिया।
बंगाल चुनाव: न्यायाधिकरण के आदेश के बाद 139 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये : आयोग
भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े न्यायाधिकरण के आदेशों के बाद पश्चिम बंगाल में 139 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गये हैं और वे 23 अप्रैल को विधानसभा चुनावों के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायाधिकरणों ने राज्य में एसआईआर से जुड़े विवादों से संबंधित 657 मामलों का निपटारा किया।
बंगाल और तमिलनाडु में शराब, मादक पदार्थ सहित 1,000 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नकदी, मादक पदार्थ और शराब सहित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की गई। पश्चिम बंगाल में लगभग 473 करोड़ रुपये मूल्य की, जबकि तमिलनाडु में 599 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक की जब्ती की गई।
पश्चिम बंगाल में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर
पश्चिम बंगाल में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष नजर रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 टीमें तैनात की गई हैं, और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी होगी। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखते हुए एहतियातन कार्रवाई की गई है, सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है और त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं।