Tamil Nadu, West Bengal Assembly Election 2026 Phase 1 Voting LIVE Updates: तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान होने जा रहा है। दोनों राज्यों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं, जहां कुल 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है। प्रमुख उम्मीदवारों में कोलाथुर से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, एडप्पाडी से एडप्पाडी के. पलानीस्वामी, पेरम्बूर और त्रिची पूर्व से सी. जोसेफ विजय और कराईकुडी से सीमन शामिल हैं।

वहीं, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वाम-कांग्रेस गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां प्रमुख उम्मीदवारों में चर्चित सीट नंदीग्राम से विपक्ष के नेता और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी, खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के ही वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और बहरामपुर सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। डोमकल सीट पर पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 44,376 मतदान केंद्रों (2,958 सहायक बूथ सहित) पर वोटिंग कराई जाएगी। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही बूथों पर पहुंचकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच पूरी कर चुकी हैं।

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