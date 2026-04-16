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Elections LIVE: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चेन्नई के सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल वोटिंग 16 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म 12डी के माध्यम से घर बैठे मतदान का विकल्प चुनने वाले कुल 8,947 मतदाता शामिल होंगे। प्रेस रिलीज के अनुसार, मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदाताओं के घरों पर होगा। इस बीच, निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) का वितरण शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया वर्तमान में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रही है। बंगाल में भी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु, बंगाल, असम, पुड्डुचेरी और केरल राज्यों के लिए चुनाव के अतीजे 4 मई 2026 को आएंगे।

Live Updates
10:11 (IST) 16 Apr 2026

Elections LIVE: चेन्नई स्थित एमएनएम मुख्यालय पर काला झंडा फहराया गया

तमिलनाडु: प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत चेन्नई स्थित एमएनएम मुख्यालय पर काला झंडा फहराया गया।

09:53 (IST) 16 Apr 2026

बंगाल में स्थिति भाजपा के पक्ष में जा रही- कवि विष्णु

पश्चिम बंगाल चुनाव पर भाजपा नेता कवि विष्णु ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "बंगाल में स्थिति तेजी से बदल रही है और भाजपा के पक्ष में जा रही है। हमने जमीनी स्तर पर इसका पूरा निरीक्षण किया है। 'मां, माता, मनुष्य' हर कोई बदलाव चाहता है। लोग चाहते हैं कि बंगाल की संस्कृति संरक्षित रहे और यह प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।"

09:49 (IST) 16 Apr 2026

Assembly Elections LIVE: करुणानिधि की बेटी सेल्वी प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल

डीएमके के दिवंगत वरिष्ठ नेता एम करुणानिधि की बेटी सेल्वी करुणानिधि केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के खिलाफ डीएमके के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

09:44 (IST) 16 Apr 2026

Elections LIVE: राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें- बंगाल के राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने को कहा। उन्होंने लोगों से, खासकर युवाओं से सकारात्मक बदलाव में भागीदारी कर राज्य की ताकत को पुनर्स्थापित करने की अपील की।

09:40 (IST) 16 Apr 2026

Elections LIVE: स्टालिन ने परिसीमन पर केंद्र के प्रस्तावित कानून को 'काला कानून' करार दिया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन पर केंद्र के प्रस्तावित कानून को 'काला कानून' करार दिया। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने परिसीमन विधेयक की प्रति जलाकर इस विधेयक के प्रति कड़ा विरोध जताया है।