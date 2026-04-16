Elections LIVE: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चेन्नई के सभी 16 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल वोटिंग 16 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत फॉर्म 12डी के माध्यम से घर बैठे मतदान का विकल्प चुनने वाले कुल 8,947 मतदाता शामिल होंगे। प्रेस रिलीज के अनुसार, मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदाताओं के घरों पर होगा। इस बीच, निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचना पर्चियों (VIS) का वितरण शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया वर्तमान में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चल रही है। बंगाल में भी 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु, बंगाल, असम, पुड्डुचेरी और केरल राज्यों के लिए चुनाव के अतीजे 4 मई 2026 को आएंगे।

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