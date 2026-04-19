Tamil Nadu Firecrackers Factory Blast: तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को भीषण धमाका हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों के अभी भी इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका भी है, जिन्हें बचाने का काम जारी है।

जानकारी के मुताबिक, धमाके की तीव्रता के चलते फैक्ट्री के आसपास की बिल्डिंग्स तक की दीवारों में भी दरार आ गई है। राहत बचाव की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में जुटी हुई है। हालांकि, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि फैक्ट्री में इतनी भीषण तीव्रता वाला धमाका हो गया।

बचाव में जुटी है आपातकालीन टीम

बता दें कि फैक्ट्री में विस्फोट का ये हादसा तमिलनाडु के विरुधुनगर के कट्टनरपत्ती गांव के पास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों के अलावा घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। अधिकारियों ने कहा कि इमारत के कुछ हिस्सों के ढहने के बाद मलबे में अतिरिक्त श्रमिकों के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर आपातकालीन टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है।

फैक्ट्री में विस्फोट में हादसे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि मंत्रियों केकेएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया गया है।

सीएम एमके स्टालिन ने जताया दुख

सीएम एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल पर लिखा, “विरुधुनगर जिले के कट्टनपत्ती में पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत की दुखद खबर से गहरा दुख हुआ है। मेरी ओर से सभी मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”

मुख्यमंत्री ने लिखा, “मैंने माननीय मंत्रियों के.के.एस.आर. रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु से अनुरोध किया है कि वे बचाव कार्यों में तेजी लाने और उनकी निगरानी करने तथा प्रभावित परिवारों को सांत्वना देने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचें।”

पुलिस कर रही पूछताछ

एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो दूसरी ओर तमिलनाडु पुलिस पटाखा फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर से पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस ब्लास्ट ने सभी हो स्तब्ध कर दिया है। इस हादसे को संवेदनशीलता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसी इलाके एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है।

वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। (Image Source: ANI Videograb)

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता लिमिटेड के पावर प्लांट में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है। 21वीं मौत रायपुर के काल्डा अस्पताल में एक और मजदूर ने चोटों के कारण हुई है। डाक्टरों ने कहा कि पांच अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और नौ लोग भी देखरेख में हैं। पढ़िए पूरी खबर…