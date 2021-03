तमिलनाडु के कोयंबटूर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया खेलती नजर आईं। वे कोयंबटूर साउथ से पार्टी की उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हुईं थीं। स्मृति ईरानी के डांडिया खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पर कमेंट करते हुए ट्विटर यूजर प्रणव कुमार झा (@PranavK58992173) ने लिखा, ‘अब कुकिंग गैस और ईंधन की कीमत नहीं दिख रही है मैडम को… खैर जिनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकनी आती हो उन्हें क्या पता घर की रोटी कैसे पकती है….।’

वहीं, वसीम अनवर (@TheWasimAnwar) ने स्मृति की उस पुरानी तस्वीर को शेयर किया जब कांग्रेस की सरकार में स्मृति कुकिंग गैस के बढ़ते दामों को लेकर धरने पर बैठ जातीं थीं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए।’ ट्विटर यूजर आदित्य (@aditya_muttagi) ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री ने तो सोशल डिस्टेंसिंग को भुला दिया है। अगर देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।

मालूम हो कि भाजपा नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन को कोयंबटूर साउथ विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार वनाथी श्रीनिवासन के साथ बहस करने की चुनौती दी।

#WATCH Coimbatore: Union Minister Smriti Irani performs traditional dance* with BJP workers, as a part of election campaigning for Vanathi Srinivasan, the party’s candidate from Coimbatore South constituency.#TamilNaduElections pic.twitter.com/1S6zQF2RgL

— ANI (@ANI) March 27, 2021