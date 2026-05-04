तमिलनाडु के रुझानों में बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। राज्य में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके रुझानों में सबसे आगे चल रही है। सत्ताधारी डीएमके का सत्ता से बाहर जाना लगभग तय हो गया है।
सुबह 10.46 बजे पर तमिलनाडु में टीवीके 98 सीटों पर आगे चल रही थी जबकि NDA में शामिल AIADMK को 63 सीटों पर बढ़त हासिल थी। राज्य की सत्ता में काबिज डीएमके को महज 35 सीटों पर बढ़त हासिल है। कांग्रेस पार्टी को तीन और पीएमके को छह सीटों पर आगे है।
तमिलनाडु के रुझानों में विजय की पार्टी को बढ़त मिलने से उनके समर्थक उत्साह में हैं। चेन्नई में ANI से बातचीत में उनके एक समर्थक महेश ने कहा कि तमिलनाडु में विजय की सुनामी चल रही है। विजय तमिलनाडु के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे।
उन्होंने कहा, “मैं विजय का बहुत बड़ा फैन हूं। हम यहां उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। हम चुनाव में 130 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रह हैं। हमें विजय पर बहुत गर्व है, यहां सभी बदलाव चाहते हैं। यह सुनामी की तरह है। विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे।”
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