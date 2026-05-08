Tamil Nadu News: तमिलनाडु में टीवीके की नई सरकार बनने का रोड़ा आखिरकार अब दरकिनार होता दिख रहा है। काफी जद्दोजेहद के बाद अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। विजय एक फिर शाम तक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

इससे पहले विजय राज्यपाल से बुधवार और गुरुवार को मिले थे, तब राज्यपाल ने बहुमत जुटाने के लिए कहा और वापस भेज दिया था। इसके बाद टीवीके कार्यकर्ताओं ने लोकभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

टीवीके को किन दलों का मिला समर्थन?

अंतत: विजय ने बहुमत साबित करने वाले जादुई आंकड़े को छू लिया है यानी उन्हें कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीई, सीपीआई (एम) ने अपना समर्थन दे दिया है। इन पार्टियों के पास दो-दो विधायक हैं, यानी 6 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल गया है।

CPI, CPI(M) और VCK ने पार्टी को समर्थन देने की खबरों के बीच TVK के कार्यकर्ता और समर्थक चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया।

TVK नेता कामराज ने पुष्टि करते हुए कहा, “TVK को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। विजय शाम 4:30 बजे गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि CPI, CPI(M) और VCK ने सरकार बनाने और विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया है।”

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#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TVK leader Kamaraj says, "At present, TVK is going to gain the full majority. Vijay is going to meet the Governor at 4.30 pm to stake claim to form Govt. We are very happy to see that CPI, CPI(M) and VCK have accepted the people's mandate to form the… https://t.co/vgANAXXYN8 pic.twitter.com/ElLjUeozGC — ANI (@ANI) May 8, 2026

अब टीवीके के पास अपने 107 विधायक और कांग्रेस के 5 विधायक के अलावा, वीसीके के दो, सीपीआई के दो और सीपीआई (एम) के दो विधायकों का समर्थन है। यानी उसके पास अब 118 विधायकों का समर्थन है।

सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 23 अप्रैल को हुआ था और चार मई के दिन आए रिजल्ट में टीवीके ने अपने सभी प्रतिद्वदियों को पीछे छोड़ दिया और 108 सीटें हासिल की, इनमें जोसेफ विजय की दो सीटें भी शामिल हैं। विजय ने इस चुनाव में पेराम्बुर और तिरुचिरापल्ली (पूर्व) सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। जबकि एमके स्टालिन की डीएमके को 59 सीटें, एआईडीएमके को 47, कांग्रेस को पांच, पीएमके को चार आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसके को दो-दो सीटें और भाजपा को महज एक सीट मिली।

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टीवीके प्रमुख विजय के तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में अप्रत्याशित रूप से विराम लग गया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सरकार बनाने के लिए किसी भी निमंत्रण से पहले पार्टी से बहुमत समर्थन का दस्तावेज लाने पर जोर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें