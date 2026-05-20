Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की एक सप्ताह पुरानी टीवीके सरकार ने बुधवार को एक बड़े ‘धर्मनिरपेक्ष गठबंधन’ के तौर पर आकार देने का फैसला किया है, और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेताओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जबकि सरकार को महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट में टिके रहने में मदद करने वाले बागी एआईएडीएमके विधायकों के लिए कोई खास खुशखबरी नहीं आई है।

तमिलनाडु में यह बदलाव नई सरकार के प्रशासनिक संतुलन बनाने का संकेत भी प्रतीक माना जा रहा है। इसको लेकर काफी समय से सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसी अटकलें थीं कि पूर्व मंत्रियों एसपी वेलुमणि और सी वी शनमुघम के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके के बागी गुट को मंत्रिमंडल में पद दिए जा सकते हैं।

टीवीके ने दिए बड़े संकेत

दूसरी ओर अब ऐसा प्रतीत होता है कि टीवीके नेतृत्व इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि विद्रोहियों को समायोजित करने से मिलने वाली संख्यात्मक स्थिरता से कहीं अधिक नुकसान होगा। विजय के प्रमुख राजनीतिक वार्ताकारों में से एक तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने बुधवार को सार्वजनिक रूप से इस नई दिशा का संकेत दिया।

मंत्री आधव अर्जुन ने कहा, “मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मंत्रिमंडल एक परिवार की तरह काम करे।” उन्होंने कहात, “वे चाहते हैं कि जिन पार्टियों ने समर्थन दिया है, उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले।” इसके बाद उन्होंने वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन और आईयूएमएल को सरकार में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया और कहा कि यह केवल उनका निजी विचार नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री की भी इच्छा है।”

कांग्रेस को भी मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह

कांग्रेस के भी मंत्रिमंडल में प्रवेश करने की उम्मीद है जिससे विजय का प्रशासन 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद तमिलनाडु में पहली गठबंधन सरकार बन जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पुष्टि की कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस विधायकों एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

केसी वेणुगोपाल ने कहा, “यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि कांग्रेस 59 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद तमिलनाडु मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है।”न हालांकि, वामपंथी दलों द्वारा सरकार को बाहर से समर्थन देना जारी रखने की उम्मीद है। पर्दे के पीछे मंत्रिमंडल का विस्तार विजय के युवा प्रशासन की वैचारिक सीमाओं को आकार देने में CPI(M), CPI और VCK के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

लेफ्ट ने किया कहा?

मंगलवार को CPI(M) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर AIADMK के बागी विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेगी। वामपंथी दलों का तर्क था कि TVK को उनका समर्थन “बीजेपी के गुप्त शासन” को रोकने और जनता द्वारा चुनी गई सबसे बड़ी पार्टी द्वारा शासन सुनिश्चित करने के लिए था न कि बीजेपी से जुड़े विपक्षी दल के विधायकों को मंत्रिमंडल में प्रवेश दिलाने के लिए था।

यह दबाव कारगर साबित हुआ। टीवीके के वरिष्ठ नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया कि कुछ बागी एआईएडीएमके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चिंताएं पुनर्विचार का एक प्रमुख कारण बनीं। टीवीके ने अपने चुनाव अभियान का बड़ा हिस्सा डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को कमजोर और भ्रष्टाचार से ग्रस्त दलों के रूप में पेश करने पर केंद्रित किया था।

छवि बिगड़ने का भी था खतरा

पार्टी नेताओं का कहना था कि विजय के कार्यकाल की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे नेताओं को शामिल करने से सरकार की सावधानीपूर्वक बनाई गई “स्वच्छ राजनीति” की छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा था। टीवीके के कई लोगों का मानना ​​था कि वेलुमणि को शामिल करना, जिन्हें भाजपा नेतृत्व के कुछ वर्गों के करीबी माना जाता है, गलत संदेश देगा।

पार्टी के भीतर एक और चिंता विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से जुड़ी थी कि सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर टीवीके ने विधायकों की खरीद-फरोख्त की राजनीति शुरू कर दी थी। विद्रोहियों का प्रभाव कमज़ोर होने का पहला संकेत विश्वास मत के तुरंत बाद ही सामने आया जब वेलुमणि और शनमुघम ने सार्वजनिक रूप से यह दोहराया कि एडप्पाडी के पलानीस्वामी उर्फ ​​ईपीएस अभी भी उनकी पार्टी के महासचिव हैं और वे सीधे तौर पर उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

मंत्री आधव अर्जुन ने DMK-AIADMK पर बोला हमला

बुधवार को आधव अर्जुन ने विद्रोहियों को सत्ता की तलाश में दलबदलू के रूप में कम और एआईएडीएमके के वफादारों के रूप में अधिक चित्रित करने का प्रयास किया, जो पलानीस्वामी की डीएमके के साथ चुनाव के बाद सहयोग की संभावनाओं को तलाशने की इच्छा से नाराज थे। उन्होंने कहा कि जब बागी एआईएडीएमके विधायकों ने हमसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि वे एमजीआर और जयललिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और पार्टी को बचाना चाहते हैं।

मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि उन्होंने दोनों द्रविड़ दलों पर टीवीके की आलोचना को दोहराते हुए डीएमके और एआईएडीएमके पर आरोप लगाया कि उन्होंने विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए चुनाव के बाद अपनी वैचारिक स्थिति को त्याग दिया। लगभग 50 वर्षों में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया। लेकिन दोनों पार्टियों ने टीवीके को कम आंका।

AIADMK के बागियों को नहीं मिलेगी जगह

गठबंधन किस दिशा में जा सकता है, इसका सबसे मजबूत संकेत खुद थिरुमावलवन से मिला है। इस महीने की शुरुआत में सरकार गठन संकट के दौरान कई दिनों की हिचकिचाहट के बाद वीसीके नेता ने बुधवार को स्वीकार किया कि टीवीके ने निजी तौर पर सहयोगियों को आश्वासन दिया था कि एआईएडीएमके के बागी सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी।

औपचारिक निमंत्रण मिलने के बाद उन्होंने कहा, “मैं इस बारे में प्रमुख नेताओं से चर्चा करूंगा और निर्णय लूंगा।” वीसीके के भीतर वरिष्ठ नेता सरकार में भागीदारी के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, उनका तर्क है कि दशकों की विरोध राजनीति और बाहरी समर्थन व्यवस्था के बाद पार्टी के पास अब प्रत्यक्ष प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करने का अवसर है।

तमिलनाडु में सरकार बनाए हुए नई-नवेली जोसेफ विजय की पार्टी को महज 10 दिन ही हुए हैं, ऐसे में राज्य की गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे सहयोगी दलों में से एक ने अब टीवीके सरकार को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। सहयोगी दल सीपीआई (एम) ने गठबंधन सरकार से बाहर आने की भी धमकी दे दी है। पढ़िए पूरी खबर…