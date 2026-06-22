तमिलनाडु में तीन NEET उम्मीदवारों की मौत से कई नेता गुस्से में हैं। विजय सरकार के अधिकारियों और पुलिस ने 21 जून को दोबारा होने वाले एग्जाम से चार दिन पहले तमिलनाडु में तीन NEET उम्मीदवारों के सुसाइड की पुष्टि की है। ये तीन मौतें सलेम, धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों से हुईं। पुलिस ने तीन छात्रों की पहचान सलेम जिले के वेल्लालपुरम की 19 वर्षीय एस गोपिका, धर्मपुरी जिले के एंडापट्टी की 19 वर्षीय आर रोशनी और कृष्णागिरी जिले के 20 वर्षीय के सी वेत्री आनंदन के रूप में की है।

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले बताया था कि 3 मई से देश के अलग-अलग हिस्सों में करीब 12 NEET छात्रों ने सुसाइड कर लिया है। NEET एग्जाम असल में 3 मई को हुआ था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद इसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद री-टेस्ट रविवार यानी 21 जून को हुआ था।

री-टेस्ट से पहले बढ़ता स्ट्रेस

गोपिका ने 2024 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की और दो साल से NEET की तैयारी कर रही थी। रिश्तेदारों ने बताया कि उसके पिता एक सैलून में दिहाड़ी मज़दूरी करते थे, और उसकी मां गृहणी हैं। उन्होंने कहा कि परिवार कोचिंग क्लास का खर्च नहीं उठा सकता था और गोपिका अकेले ही तैयारी कर रही थी। वह 3 मई को परीक्षा देने के साथ तीन बार NEET दे चुकी थी और रविवार के री-एग्जाम की तैयारी कर रही थी।

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसने पहले अपने पिता को बताया था कि एग्जाम की तैयारी में बढ़ती मुश्किलों की वजह से वह बहुत तनाव में थी और री-टेस्ट की घोषणा से उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। शुक्रवार दोपहर को, जब उसके माता-पिता काम पर चले गए थे और उसकी बड़ी बहन शहर से बाहर थी, तो वह सुसाइड की कोशिश के शक के बाद बेहोश मिली। उसे एडप्पाडी के एक हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में सलेम गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोंगनापुरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

धर्मपुरी की रोशनी ने 2025 में क्लास 12 पूरी की थी। उसने नमक्कल में एक NEET कोचिंग सेंटर में पढ़ाई की थी और दो महीने पहले तैयारी जारी रखने के लिए घर लौटी थी। उसे 21 जून के टेस्ट के लिए धर्मपुरी में एक एग्जाम सेंटर दिया गया था। पुलिस ने कहा कि उसके पिता रामकृष्णन शनिवार शाम को घर लौटे और उसे मरा हुआ पाया। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए धर्मपुरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। पलाकोड पुलिस ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि एग्जाम का प्रेशर एक वजह थी या नहीं।

कृष्णागिरी में वेत्री आनंदन ने 2023 में क्लास 12 पूरी की और दो साल तक नमक्कल में एक NEET कोचिंग सेंटर में पढ़ाई की। वह पहले के अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने में फेल होने के बाद घर से तैयारी कर रहा था और 3 मई को फिर से एग्जाम दिया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उसे लगा कि उसने अच्छा किया है लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद वह फ्रस्ट्रेट हो गया और उसे फिर से तैयारी करनी पड़ी।

शनिवार दोपहर को जब उसकी मां एक दुकान पर गई थी, तो उसने घर पर सुसाइड कर लिया। हुडको पुलिस ने बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए होसुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस को एक नोट मिला जिसमें उसने कहा था कि वह NEET के डर से एक महीने से ठीक से सो नहीं पा रहा था और उसे फिर से फेल होने का डर था। उसने यह भी लिखा कि उसके फैसले के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है और उसने अपने माता-पिता और भाई से माफ़ी मांगी।

नीलगिरी के कुन्नूर में सलेम के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने वाली 18 साल की एक लड़की ने रविवार सुबह NEET एग्जाम के लिए निकलने से पहले सुसाइड करने की कोशिश की। उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चल रहा था।

राजनीतिक दलों का फूटा गुस्सा

इन मौतों को लेकर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना की है। डीएमके छात्र संगठन ने कहा कि वह मंगलवार को एक प्रदर्शन करेगी, जिसमें केंद्र की BJP सरकार पर NEET को लेकर लगातार हो रही परेशानी के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया जाएगा। पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने कहा कि इन मौतों से पता चलता है कि या तो पूरे भारत में NEET को खत्म कर देना चाहिए या कम से कम तमिलनाडु को इससे छूट मिलनी चाहिए। वीसीके चीफ थोल थिरुमावलवन ने तमिलनाडु सरकार से राज्य के लिए छूट पक्का करने के लिए कानूनी कदम उठाने की अपील की।

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नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान बिहार में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। तीन परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पढ़ें पूरी खबर