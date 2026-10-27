तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कम्पट्टी उप-जेल से 17 कैदी भाग गए हैं। सोमवार देर रात की इस घटना में कैदियों ने मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाया और फिर जो सुरक्षाकर्मी उन्हें देखने पहुंचा था उन कैदियों ने उसी पर हमला कर वहां से फरार हो गए। मंगलवार सुबह 8 बजे के ताजा अपडेट के अनुसार, पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान चार कैदियों को पकड़ लिया गया है बाकियों की तलाश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, 17 अंडरट्रायल कैदी एक जेल गार्ड पर हमला कर फरार हो गए। वह गार्ड मेडिकल इमरजेंसी की बात कहने वाले कैदियों की मदद के लिए सेल के अंदर गया था। कैदियों की तलाश के लिए 17 टीमें गठित की गई हैं जो पूरे राज्य और केरल बॉर्डर पर कैदियों की तलाश कर रही है।

घायल जेल गार्ड का चल रहा इलाज

पुलिस ने बताया कि अंदीपट्टी के पास थेक्कमपट्टी जेल से भागे 17 कैदियों में से चार को बाद में फिर से पकड़ लिया गया। साउथ जोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल विजयेंद्र बिदारी ने कहा कि बाकी कैदियों को ढूंढने के लिए 17 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। वहीं कैदियों ने जिस गार्ड पर हमला किया था वह थेनी जिला जेल के ग्रेड-II पुलिसकर्मी थंगापांडी है। उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत जी. विलाक्कु के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा ड्यूटी पर मौजूद दो अन्य जेलकर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं।

भागने वाले कैदियों के नाम

इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि सभी 17 कैदी एक ही सेल में बंद थे। सभी ने तबियत खराब का बहाना बनाया था। जब जेल के कर्मचारी यह सूचना मिलने के बाद सेल में गए तो कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद वह सभी वहां से फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों की पहचान लिंगम, राजा सिंगंधर, करुप्पसामी, सिलंबरसन, तिरुपति, मेंजीसुंदरम, सबरी, पोन मुथु, निजांत, कार्तिक राजा, मुगिलन, सेल्वा, तरूण, राजकुमार, प्रवीण, मुथु इलंगो और राजुवीन के रूप में की गई है।

1995 के बाद पहली बार सामने आया ऐसा मामला

बता दें कि तमिलनाडु में जेल से कैदियों के भागने का यह मामला साल 1995 के बाद पहली बार आया है। इससे पहले 1995 में 43 संदिग्ध LTTE मिलिटेंट वेल्लोर किले के अंदर एक स्पेशल डिटेंशन कैंप से लगभग 153 फीट या 47 मीटर लंबी सुरंग के जरिए भाग गए थे।

#UPDATE | Tamil Nadu | Four escaped prisoners have been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari



17 inmates had escaped from the Theni sub-jail late last night



(Pics Source: Inspector General of Police (IGP),… https://t.co/a2OYNjgBeB pic.twitter.com/B0PYbJ0NAS — ANI (@ANI) October 27, 2026

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