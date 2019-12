तमिलनाडु के उसिलामपट्टी में एक शर्मासार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक छात्र ने शिक्षक के बर्ताव से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उसिलामपट्टी में 10वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है।

शिक्षक पर कथित तौर पर आरोप है कि वह छात्र किसी अन्य शिक्षक से ट्यूशन पढ़ने लगा था जिसके बाद स्कूल टीचर छात्र की काफी बेइज्जती करने लगा था। जिसके चलते उस छात्र ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी टीचर फरार है।

Tamil Nadu: A student of class 10th committed suicide allegedly over continuous harassment by his school teacher after the student started taking tution classes from a different teacher, in Usilampatti. Police have registered a case and the accused teacher is absconding.

