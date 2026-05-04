अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी के महासचिव आधव अर्जुन चेन्नई के विल्लीवक्कम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन ने सुपरस्टार रजनीकांत पर अपनी टिप्पणी से चुनाव रिजल्ट से पहले एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था।

अर्जुन ने दावा किया था कि डीएमके के नेताओं ने रजनीकांत को धमकाया था और उन्हें राजनीति में आने से रोका था। रजनीकांत ने इस बयान को “तथ्यात्मक रूप से गलत” बताते हुए खारिज कर दिया है।

हालांकि, बाद में आधव अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अभिनेता को पहुंचाई गई किसी भी तरह की ठेस के लिए खेद है। अर्जुन ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब प्रत्यक्ष धमकी देना नहीं था, बल्कि वे “बाहरी दबाव” का जिक्र कर रहे थे।

आधव अर्जुन कौन हैं?

अर्जुन का जन्म 1982 में तमिलनाडु के त्रिची में एक किसान परिवार में हुआ था। वे एक राजनीतिक रणनीतिकार, खेल प्रशासक और समाजसेवी हैं। कम उम्र में अपनी मां को खो देने के बाद उनका पालन-पोषण उनके चाचा और दादी ने किया।

अर्जुन ने त्रिची स्थित वाईडब्ल्यूसीए में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ाई की। दसवीं कक्षा के दौरान उन्हें बास्केटबॉल में रुचि पैदा हुई।

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन उच्च शिक्षा के लिए चेन्नई चले गए। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। वे तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) के छात्रावास में रहे, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में घंटों अभ्यास किया। वे 2016 तक राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे।

अर्जुन ने इससे पहले कॉर्पोरेट जगत में काम किया है और वे अराइज कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक थे। 2017 में उन्होंने खेल प्रशासन में कदम रखने का फैसला किया। अर्जुन ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे तमिलनाडु ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव भी हैं।

इससे पहले वे विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची (वीसीके) से जुड़े थे और पद छोड़ने से पहले कुछ समय के लिए इसके उप महासचिव के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तमिलनाडु विधानसभा को लेकर वोटों की गिनती जारी है।

Tamil Nadu (TN) Election Result 2026 LIVE: तमिलनाडु चुनाव परिणाम लाइव

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। जिसमें राज्य में 85% से ज्यादा मतदान हुआ। पढ़ें पूरी खबर।

