चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। साथ ही आयोग ने असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, इन सभी सीटों पर चुनाव एक ही दिन 6 अक्टूबर होंगे, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन भरने की तारीख 16 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी। वहीं 19 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।

किन-किन सीटों पर हो रहे उपचुनाव?

चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरमपुरम सीट पर उपचुनाव होने हैं। मदुरंतकम सीट एआईएडीएमके की विधायक मरगथम कुमारवेल की इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। धारापुरम सीट भी एआईएडीएमके की विधायक पी सत्याभामा के इस्तीफे पर खाली हुई थी। दोनों नेताओं ने टीवीके का दामन थाम लिया था।

By-poll to five Assembly constituencies of Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Parliamentary constituency of Assam to be held on 6th October, counting of votes on 9th October pic.twitter.com/EcMxjL8Ckx — ANI (@ANI) September 7, 2026

इधर पश्चिम बंगाल में रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव होने हैं। रेजीनगर सीट हुमायुंकबीर के छोड़ी थी और नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से छोड़ी गई थी। दोनों नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 चुनाव में दो-दो सीटों पर चुनाव लड़े थे। इधर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने अपनी एक विधानसभा सीट थट्टनचावडी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं।

असम की लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव

इधर असम की नगांव संसदीय सीट प्रद्युत बोरदोलोई के छोड़ने पर खाली हुई थी, मार्च 2026 में प्रद्युत ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया था।