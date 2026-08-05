तमिलनाडु की राजनीति में उदयनिधि स्टालिन अपने राजनीतिक जीवन में शायद पहली बार किसी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की तरह नहीं दिखे। बल्कि एक विपक्षी राजनेता की तरह नजर आए।

कावेरी जल विवाद को लेकर उदयनिधि ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर टिप्पणी की थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मंगलवार को चेन्नई के नीलांगरई स्थित आवास से हिरासत में लिया। पुलिस के साथ बाहर आते उदयनिधि की तस्वीरें इसलिए चर्चा में नहीं थीं कि तमिलनाडु में किसी नेता की गिरफ्तारी हुई, बल्कि इसलिए कि इस बार तस्वीर में सत्ता नहीं, विपक्ष दिखाई दे रहा था।

कुछ समय पहले तक उदयनिधि तमिलनाडु की राजनीति में सबसे सुरक्षित राजनीतिक विरासत के वारिस माने जाते थे। वह विधायक, मंत्री, उपमुख्यमंत्री और डीएमके के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। उनके सार्वजनिक जीवन का हर अध्याय सत्ता की उस संरचना के भीतर ही विकसित हुआ जिसे एम. करुणानिधि और बाद में एम.के. स्टालिन ने दशकों तक बड़ी मेहनत से बनाया था।

लेकिन लगभग तीन महीने पहले राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। वह उपमुख्यमंत्री के बजाय विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पहुंचे। जबकि उनके ठीक सामने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बैठे थे।

विजय और उदयनिधि चेन्नई के लोयोला कॉलेज में साथ पढ़े

सीएम जोसेफ विजय और उदयनिधि की पहचान नई नहीं है। ये दोनों एक-दूसरे को सालों से जानते हैं। दोनों चेन्नई के लोयोला कॉलेज में साथ पढ़े हैं। यहां विजय उदयनिधि के सीनियर हुआ करते थे। इसके बाद दोनों को रिश्ता तमिल सिनेमा में भी कायम रहा। विजय एक ऐसे दिग्गज सितारे बन गए जिन्होंने लगभग तीन दशकों और करीब 70 फिल्मों के जरिए भारतीय सिनेमा में एक बड़े सितारे के रूप में पहचान बनाई। उदयनिधि ने बाद में फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने रेड जायंट बैनर के तहत लगभग 20 फिल्मों में निर्माता और अभिनेता के रूप में काम किया। उनकी छवि एक साधारण शहरी युवक की रही, न कि बड़े एक्शन हीरो की।

दोनों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि कॉलेज से लेकर फिल्मी दुनिया तक उदयनिधि हमेशा विजय को एक वरिष्ठ के तौर पर सम्मान देते थे। राजनीति ने केवल बैठने की व्यवस्था बदली, रिश्तों का इतिहास नहीं। लोयोला कॉलेज के कई पुराने सहपाठी, जो कभी उदयनिधि के करीबी माने जाते थे। आज विजय की राजनीतिक टीम का हिस्सा हैं।

लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हुई यह गिरफ्तारी एक अलग ही कहानी बयां करती है। एफआईआर में आपराधिक साजिश, शत्रुता को बढ़ावा देना, अश्लीलता, आपराधिक धमकी, तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित कई धाराएं लगाई हैं। हालांकि, विवाद की शुरुआत गिरफ्तारी से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत उदयनिधि के अपने शब्दों से हुई।

कावेरी जल से मशहूर अभिनेत्री की तरफ मुड़ गया आरोपों की दौर

कावेरी विवाद को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के जल हिस्से को सुरक्षित करने में सरकार की विफलता की आलोचना की। तभी भीड़ ने एक अभिनेत्री का नाम लेकर हंगामा मचा दिया, जिसका नाम सार्वजनिक चर्चाओं में विजय के साथ अक्सर लिया जाता है।

उदयनिधि मुस्कुराए और फिर कथित तौर पर यौन-संबंधी आपत्तिजनक टिप्पणी कर बैठे। हालांकि, बाद में उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया। लेकिन इससे विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया मौके पर मौजूद लोगों की हंसी और तेज हो गई। यह प्रदर्शन किसानों, पानी और तमिलनाडु के सबसे पुराने अंतरराज्यीय विवादों में से एक के मुद्दे पर केंद्रित था। कुछ ही सेकंड में बातचीत कावेरी से हटकर अप्रत्यक्ष व्यंग्य की ओर मुड़ गई।

राजनीतिक चतुराई एक खतरनाक हथियार है। जब यह सफल होती है, तो सत्ता को कमजोर कर देती है। जब यह विफल होती है, तो जिस मुद्दे का बचाव करने का प्रयास करती है। उसकी गंभीरता को कम कर देती है। द्रविड़ आंदोलन ने कभी भी व्यावहारिक राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। दशकों तक इसकी सार्वजनिक सभाओं में मंच पर बोलने वाले वक्ताओं ने विचारधारा को रंगमंच से, विद्वत्ता को व्यंग्य से और राजनीति को रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा से मिलाकर जीवंतता प्रदान की। वे केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि कलाकार थे, जो संवैधानिक प्रश्नों को आम बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत करते थे।

लेकिन उदयनिधि उस भूमिका में फिट नहीं बैठते। वे कोई मंच-प्रधान वक्ता नहीं हैं जो मुख्य नेता के आने से पहले भीड़ को उत्साहित करते हैं। वे विपक्ष के नेता और द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। जब उन्होंने मंच-प्रधान वक्ता की भाषा का प्रयोग किया तो वह केवल एक मजाक नहीं रह गया, बल्कि वह कावेरी नदी के विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया।

इसके बाद जो आलोचना हुई, वह न केवल प्रतिद्वंद्वियों की ओर से बल्कि सरकार से बाहर की राजनीतिक आवाजों की ओर से भी आई। यहां तक ​​कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस टिप्पणी ने उनके वर्तमान पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

विजय सरकार के सामने कम नहीं हैं चुनौती

विजय सरकार के सामने चुनौती भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सत्ता संभालने के बाद से ही सरकार ने बार-बार पूर्व सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का वादा किया है। कुछ जांचें तेजी से आगे बढ़ी हैं। पूर्व मंत्रियों के घर तलाशे लिए गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य अभी भी जांच के दायरे में हैं।

हर पीढ़ी ने ऐसे नेताओं को देखा है जो आरोपी के रूप में पुलिस की गाड़ियों में सवार हुए और वर्षों बाद निर्वाचित शासक बनकर लौटे। अन्नादुराई, करुणानिधि, जयललिता, स्टालिन इन सभी ने अलग-अलग परिस्थितियों में यह सीखा कि राज्य की दमनकारी शक्ति अक्सर ऐसे परिणाम उत्पन्न करती है जिनका उसने कभी इरादा नहीं किया था।

कई वर्षों तक उदयनिधि के आलोचकों ने यह तर्क दिया कि उनका राजनीतिक जीवन अत्यधिक संरक्षित रहा है। यह आलोचना अब शायद सही नहीं है। विधानसभा में अब भी एक ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जिन्होंने तीन दशकों तक सिनेमाई लोकप्रियता को राजनीतिक पूंजी में बदला है। और उनके सामने अब एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी बैठा है जो उस हुनर ​​को पहचानना शुरू कर रहा है जो परिवार, पार्टी या चुनाव से नहीं मिलता। तमिलनाडु के लिए शायद यही सबसे बड़ी कहानी होगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि यह कि उनके उत्तराधिकारी ने अंततः विपक्ष में रहने की धीमी और एकाकी शिक्षा की शुरुआत कर दी है।

‘आतंकवादी जैसा सलूक हुआ’, रिहाई के बाद उदयनिधि स्टालिन का TVK सरकार पर बड़ा हमला

तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद आरोप लगाया कि उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि तीन हजार पुलिसकर्मियों के साथ हमें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से 400 किलोमीटर ले जाया गया। हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। पढ़ें पूरी खबर।