तमिलनाडु के थेनी में दिवाली की रात सड़क पर पटाखे फोड़ने और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले युवकों को रोकना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। युवकों के साथ हुई झड़प के बाद 56 वर्षीय स्पेशल सब-इंस्पेक्टर (SSI) की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया है।

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान के सेंथिल कुमार के रूप में हुई है। वह थेनी के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) कार्यालय में तैनात थे। रविवार रात करीब 10:30 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद वह सादे कपड़ों में अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान थेनी अल्लिनगरम के समाधर्मपुरम इलाके में उनकी नजर सड़क पर पटाखे फोड़ रहे कुछ युवकों पर पड़ी।

सड़क के बीचों-बीच जला रहे थे पटाखे और बना रहे थे रील

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, युवक सड़क के बीचों-बीच पटाखे जला रहे थे और सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बना रहे थे। इस वजह से सड़क पर यातायात बाधित हो रहा था। सेंथिल कुमार ने अपनी गाड़ी रोकी और युवकों से सड़क खाली करने को कहा। उन्होंने युवकों को सड़क के किनारे पटाखे फोड़ने की सलाह दी।

हालांकि, युवकों ने उनकी बात मानने के बजाय उनसे बहस शुरू कर दी। इसके बाद सेंथिल कुमार ने अपना मोबाइल फोन निकाला और पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मामले से परिचित एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, उन्होंने यह वीडियो अपने कार्यालय भेजा। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर मौके पर गश्ती दल भेजने की मांग की।

वीडियो बनाने पर युवकों ने किया हमला

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सेंथिल कुमार के वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दौरान अधिकारी ने एक युवक को पकड़ने की कोशिश की, तभी दूसरे युवक ने उनकी कोहनी से टक्कर मार दी। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए।

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक गश्ती टीम मौके पर पहुंची और सेंथिल कुमार को इलाके के एक निजी अस्पताल ले गई। बाद में उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जी विलक्कू स्थित थेनी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दिल से जुड़ी बीमारी से भी पीड़ित थे पुलिसकर्मी

पुलिस के मुताबिक, सेंथिल कुमार को पहले से दिल से जुड़ी बीमारी थी। हालांकि, उनकी मौत की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच से मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।

सोमवार को थेनी के पुलिस अधीक्षक (SP) ने घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। इस मामले में अब तक इलाके के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने परिवार को 40 लाख रुपये की सहायता देने का किया ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को पुलिसकर्मी सेंथिल कुमार की मौत पर दुख जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 40 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (Ex-gratia) देने का ऐलान किया।

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