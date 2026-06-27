तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में स्टालिन की डीएमके को एर और झटका लगा है। MDMK ने औपचारिक रूप से डीएमके के साथ अपना नौ साल पुराना गठबंधन समाप्त कर दिया है। हालांकि उसने सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह निर्णय पार्टी की आम सभा की बैठक में लिया गया।

अपने प्रस्तावों में MDMK ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार का स्वागत किया और उससे प्रमुख चुनावी वादों पर अडिग रहने का आग्रह किया। जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाए रखना और मेकेदातु बांध परियोजना जैसे मुद्दों पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है।

हालांकि, प्रस्तावों में टीवीके गठबंधन में शामिल होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जबकि राजनीतिक संकेत लगातार इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पार्टी ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपने बाहर निकलने को यह कहकर उचित ठहराया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए और दावा किया कि एआईएडीएमके को सरकार बनाने में सक्षम बनाने की एक गुप्त योजना थी। जिससे पार्टी के लिए गठबंधन में बने रहना असंभव हो गया।

हालांकि, डीएमके ने इस आरोप का खंडन किया। सैयद हफीजुल्लाह ने कहा कि डीएमके की वजह से ही एमडीएमके को विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व मिल पाया। उन्होंने आगे कहा कि एमडीएमके में वाइको के बेटे, दुरई वाइको को मिली पदोन्नति ही इसके कमजोर होने का कारण बनी है, क्योंकि यह वंशवादी राजनीति के खिलाफ वाइको के अभियान के बिल्कुल विपरीत है।

यह फैसला DMK के लिए एक झटका माना जा रहा है, लेकिन साथ ही MDMK को भी नुकसान हुआ है। दरअसल, 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के ‘राइजिंग सन’ चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए एमडीएमके के दो विधायकों ने पार्टी की आम परिषद बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने संकेत दिया कि वे डीएमके के साथ ही बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर एमडीएमके औपचारिक रूप से TVK के साथ गठबंधन कर भी लेती है, तब भी सत्तारूढ़ दल की विधानसभा में संख्या तुरंत नहीं बढ़ेगी और न ही ऐसी कोई सीट खाली होगी, जिसके कारण उपचुनाव कराने पड़ें।

टीवीके सरकार के विश्वास मत के दौरान एमडीएमके के मतदान से अनुपस्थित रहने पर ही उसके बाहर निकलने के संकेत मिलने लगे थे। इसके बाद एमडीएमके प्रमुख वाइको, उनके बेटे और सांसद दुरई वाइको, मुख्यमंत्री विजय और टीवीके के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकें हुईं।

एमडीएमके के गठबंधन से अलग होने के बाद, कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके अब सत्तारूढ़ टीवीके के साथ गठबंधन में हैं। कांग्रेस को सरकार में दो मंत्री मिले हैं, जबकि वीसीके और आईयूएमएल को मंत्रिमंडल में एक-एक मंत्री मिला है। वहीं, सीपीआई और सीपीएम अल्पसंख्यक टीवीके सरकार को अपना समर्थन देना जारी रखे हुए हैं।

यह घटनाक्रम डीएमके के भीतर पार्टी द्वारा आगामी चुनाव अकेले लड़ने की बढ़ती मांग के बीच आया है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने सबसे पहले यह विचार रखा था, जिसका बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और डीएमके सांसद ए. राजा ने भी समर्थन किया।

विडंबना यह है कि वाइको को कभी पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि का राजनीतिक शिष्य माना जाता था। हालांकि, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन के लिए एक चुनौती बनने की धारणा के बीच, उन्हें 1993 में डीएमके से निष्कासित कर दिया गया था। डीएमके के साथ उनके प्रेम-घृणा के रिश्ते ने उन्हें गठबंधन में आते-जाते देखा। अब वे एमडीएमके को डीएमके गठबंधन से एक बार फिर बाहर निकालने का नेतृत्व कर रहे हैं।

CM जोसेफ विजय का मंत्रियों को अल्टीमेटम

तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री एस. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में गुरुवार (5 जून 2026) को पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। चेन्नई सचिवालय में एक घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में ‘विजयी तमिलनाडु’ (Victory Tamil Nadu) सबसे अहम मुद्दा रहा। मीटिंग में राज्य के समग्र विकास, जनकल्याण योजनाओं और प्रमुख विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पढ़ें पूरी खबर।