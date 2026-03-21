तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अहम दौर में पहुंच चुकी है। इस संबंध में अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कज़गम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

इससे पहले एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी 19 मार्च को नई दिल्ली आए थे और इस दौरान सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया था। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए।

तमिलनाडु में एनडीए के बड़े चेहरे पलानीस्वामी ने 210 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और उन्हें गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार, तमिलनाडु में एनडीए की प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके लगभग 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी को सीट बंटवारे के तहत 30 सीट मिल सकती हैं। पीएमके (अंबुमणि) को लगभग 17 सीट मिल सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में हाल में शामिल हुई टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एएमएमके को नौ सीट मिल सकती हैं जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन की टीएमसी को तीन सीट मिल सकती हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे दल या तो एआईएडीएमके या फिर बीजेपी के चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चेन्नई पहुंचेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी।

अल्पसंख्यक बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा सुरक्षित

AMMK के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने कहा है कि तमिलनाडु की तुलना में बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक ज़्यादा सुरक्षित हैं। दिनाकरन ने DMK पर झूठा नैरेटिव गढ़ने का भी आरोप लगाया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।