तमिलनाडु की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला। तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ पार्टी के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिससे नई सरकार का गठन पूरा हो गया। यह पूरी कैबिनेट युवा जोश और अनुभवी नेताओं का मिश्रण मानी जा रही है।

मंत्री बनने वालों में एन. आनंद, आधव अर्जुन, के.ए. सेंगोट्टैयन, के.जी. अनूराज, पी. वेंकटरमणन, आर. निर्मलकुमार, राजमोहन, टी.के. प्रभु और एस. कीर्थना शामिल हैं। सभी ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेकर नई जिम्मेदारियों की शुरुआत की। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 10 बजे हुआ। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और माहौल उत्साह से भरा रहा।

टीवीके मंत्रिमंडल (मंत्री सूची)

क्रम नाम भूमिका/पहचान 1 एन. आनंद टीवीके विधायक-निर्वाचित, संगठन से जुड़े नेता 2 आधव अर्जुन युवा नेता, चुनावी रणनीति में सक्रिय 3 के.ए. सेंगोट्टैयन अनुभवी राजनीतिक चेहरा 4 के.जी. अनूराज क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े विधायक 5 पी. वेंकटरमणन संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय नेता 6 आर. निर्मलकुमार स्थानीय स्तर के सक्रिय प्रतिनिधि 7 राजमोहन पार्टी कार्यकर्ता से विधायक बने नेता 8 टी.के. प्रभु उभरते हुए नए नेता 9 एस. कीर्थना महिला प्रतिनिधि, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी

इससे पहले जोसेफ विजय ने अपने मंत्रिमंडल के लिए 9 नामों की सूची राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंपी थी, जिसे उन्होंने मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। टीवीके ने हाल ही के विधानसभा चुनावों में 118 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। पार्टी को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसीके और आईयूएमएल का भी समर्थन मिला। इसी समर्थन के आधार पर राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया।

इस जीत के साथ तमिलनाडु की राजनीति में लगभग छह दशक से चले आ रहे द्रविड़ दलों के वर्चस्व में बड़ा बदलाव आ गया है। यह पहली बार है जब टीवीके ने राज्य की सत्ता संभाली है। समारोह में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं, जोसेफ विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने इसे गर्व का पल बताया और उनकी मां शोभा ने खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए बेहद खास दिन है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जोसेफ विजय की लोकप्रियता, उनकी फिल्मी छवि और जनता से जुड़ाव ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्हें पहले से ही “थलपति” कहा जाता है, और अब राजनीति में उनकी नई भूमिका शुरू हो गई है। नई सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन को मजबूत करना और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। जनता की उम्मीदें भी अब इस नई टीम से काफी बढ़ गई हैं।

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चार मई 2026 को ‘इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन’ विद्युत की गति से जिसके खाते में मत डाल रही थी, वह पूरे देश को चौंका रहा था। विजय, जिन्हें उनके करोड़ों प्रशंसक थलापति विजय यानी सेनापति कहते हैं, की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) ने 108 सीटों पर जीत दर्ज दर्ज की। दक्षिण भारत में फिल्मी सितारे राजनीतिक पार्टी को चलाते हैं तो उत्तर भारत में सितारों को पार्टी चलाती है। उत्तर और दक्षिण भारत के सिनेमा बनाम सत्ता के परिदृश्य में बुनियादी फर्क है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक