Tamil Nadu (TN) Government Formation News LIVE Updates: तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद राज्य में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। विजय की TVK 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से अभी भी पीछे है।

कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है जिसके बाद गठबंधन का आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है। वहीं TVK अब Communist Party of India (CPI) और VCK समेत अन्य दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी ओर AIADMK लगातार विजय और उनके गठबंधन पर हमला बोल रही है जबकि DMK भी राजनीतिक समीकरणों पर नजर बनाए हुए है।

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने TVK से बहुमत साबित करने के लिए समर्थन देने वाले विधायकों की सूची मांगी है। इसी बीच चेन्नई में विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक बैठकों और संभावित गठबंधनों का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शपथ ग्रहण कब होगा और तमिलनाडु की सत्ता किसके हाथ जाएगी, इससे जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए इस लाइव ब्लॉग के साथ…

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