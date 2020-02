तमिलनाडु के वन मंत्री डिंडीगुल श्रीनिवासन बृहस्पतिवार को उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने यहां थेप्पाकाडु में एक हाथी शिविर के उद्घाटन के दौरान एक आदिवासी लड़के से अपनी चप्पल उतरवाए। श्रीनिवासन का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें आदिवासी लड़का उनके चप्पल उतारते दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की।

श्रीनिवासन यहां से 40 किलोमीटर दूर मुदुमलाई बाघ अभयारण्य में हाथी शिविर का उद्धाटन करने आए थे। वह जब जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ शिविर की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक आदिवासी लड़के को बुलाया और उससे उनके चप्पल उतारने को कहा ताकि वह मंदिर में जाकर पूजा कर सकें।

लड़के ने सभी की मौजूदगी में मंत्री के चप्पल उतारे।यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीनिवासन ने लड़के से अपने चप्पल क्यों उतरवाए। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर मंत्री की काफी आलोचना हो रही है और लोग उनके खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Tamil Nadu Forest Minister Dindigul C Sreenivasan asked two tribal boys to remove his slippers to enter a shrine. Sack him from his position immediately. pic.twitter.com/icK5U1rDlH

— Saumya (@Saumyart) February 6, 2020