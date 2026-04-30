Today’s Chanakya Tamil Nadu Exit Poll: तमिलनाडु में DMK को बढ़त, NDA से आगे निकली विजय की पार्टी TVKतमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अब टुडेज चाणक्या ने भी अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। टुडेज चाणक्या के एग्जिट पोल के मुताबिक, राज्य में एक बार फिर से सत्तारूढ़ DMK गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं, AIADMK+ मुकाबले में है, लेकिन बढ़त से पीछे। जबकि एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) एक मजबूत तीसरी ताकत बनकर उभर रही है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है।

वहीं, बुधवार को जारी हुए ज्यादातर एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ DMK गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि दो पोल में एआईएडीएमके की वापसी का अनुमान लगाया गया। वहीं, एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) की धमाकेदार एंट्री हुई है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के सीट प्रोजेक्शन के अनुसार DMK+ को 125 ± 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि AIADMK+ के खाते में 45 ± 11 सीटें जा सकती हैं। वहीं TVK को 63 ± 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य दलों को 1 ± 1 सीट मिल सकती है।

पोल ऑफ पोल्स के अनुसार, डीएमके को 112-129 सीटें, एआईएडीएमके को 86-103 सीटें, टीवीके को 13-19 सीटें और अन्य को 1-5 सीटें मिल सकती हैं, जो एक करीबी मुकाबले का संकेत देती हैं जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत हासिल करने का रास्ता हो सकता है।

प्रजा पोल के एग्जिट पोल के अनुसार, डीएमके के पक्ष में सबसे ज्यादा अनुमान लगाया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल को 148-168 सीटें और एआईएडीएमके को 61-81 सीटें मिलीं। इसने टीवीके को कोई सीट नहीं दी और अन्य को 1-9 सीटें दीं।

पी-मार्क ने डीएमके को 125-145 सीटें, एआईएडीएमके को 65-85 सीटें, टीवीके को 16-26 सीटें और अन्य को 1-6 सीटों के साथ जीत का अनुमान लगाया है।

मैट्रिज़ ने डीएमके को बहुमत के निशान से थोड़ा ऊपर 122-132 सीटें, एआईएडीएमके को 87-100, टीवीके को 10-12 और अन्य को 0-6 सीटें देने का अनुमान लगाया है। पीपुल्स पल्स ने भी डीएमके को बढ़त का अनुमान लगाते हुए उसे 125-145 सीटें, एआईएडीएमके को 65-80, टीवीके को 18-24 और अन्य को 2-6 सीटें दीं।

पीपल्स इनसाइट ने डीएमके को 120-140 सीटें, एआईएडीएमके को 60-70 सीटें और टीवीके को 30-40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। बुधवार को जारी एग्जिट पोल में विजय की नई पार्टी के लिए यह सबसे मजबूत अनुमान है। अन्य दलों को 0-4 सीटें मिलने का अनुमान है।

लेकिन दो एग्जिट पोल ने इसके विपरीत संकेत दिए। जेवीसी एग्जिट पोल ने एआईएडीएमके की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया, जिसमें विपक्षी पार्टी को 128-147 सीटें, डीएमके को 75-95 सीटें, टीवीके को 8-15 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिली। वोट वाइब ने भी एआईएडीएमके को 114-124 सीटों के साथ आगे रखा, जबकि डीएमके को 103-113 सीटें, टीवीके को 4-10 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिली।

एग्जिट पोल के यह नतीजे तीन संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। पहला, सत्ता-विरोधी लहर और कई प्रतिद्वंद्वियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद डीएमके सत्ता में बनी रह सकती है। दूसरा, एआईएडीएमके का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर हो सकता है, खासकर अगर जेवीसी और वोट वाइब के रुझान अंतिम परिणाम के करीब हों। तीसरा, टीवीके का वास्तविक प्रभाव इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उसके अनुमान शून्य सीटों से लेकर 40 सीटों तक हैं, जो इस बात पर गहरी अनिश्चितता दर्शाते हैं कि विजय की जनसमर्थन और युवा अपील निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर जीत में तब्दील हुई है या नहीं।

अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, चेन्नई और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों, और उन सीटों पर जहां टीवीके ने दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, करीबी मुकाबले कैसे होते हैं। फिलहाल, एग्जिट पोल किसी एक स्पष्ट लहर का संकेत नहीं देते, बल्कि एक तनावपूर्ण त्रिकोणीय चुनाव का संकेत देते हैं जिसका फैसला बहुत कम अंतर से हो सकता है।

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तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय की टीवीके आखिरकार दक्षिण के इस राज्य में डीएमके-एआईडीएमके का वर्चस्व खत्म कर सकती है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। हालांकि, अधिकतर एग्जिट पोल में डीएमके-कांग्रेस के गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बढ़त मिलते दिखाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।