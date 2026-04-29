Tamil Nadu Exit Poll: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए है। ज्यादातर एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ DMK गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जबकि दो पोल में एआईएडीएमके की वापसी का अनुमान लगाया गया। वहीं, एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) की धमाकेदार एंट्री हुई है। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है।

पोल ऑफ पोल्स के अनुसार, डीएमके को 112-129 सीटें, एआईएडीएमके को 86-103 सीटें, टीवीके को 13-19 सीटें और अन्य को 1-5 सीटें मिल सकती हैं, जो एक करीबी मुकाबले का संकेत देती हैं जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत हासिल करने का रास्ता हो सकता है।

प्रजा पोल के एग्जिट पोल के अनुसार, डीएमके के पक्ष में सबसे ज्यादा अनुमान लगाया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ दल को 148-168 सीटें और एआईएडीएमके को 61-81 सीटें मिलीं। इसने टीवीके को कोई सीट नहीं दी और अन्य को 1-9 सीटें दीं।

पी-मार्क ने डीएमके को 125-145 सीटें, एआईएडीएमके को 65-85 सीटें, टीवीके को 16-26 सीटें और अन्य को 1-6 सीटों के साथ जीत का अनुमान लगाया है।

एजेंसी के एग्जिट पोल-

पार्टी People’s Pulse Matrize P-Marq DMK-INC+ 125–145 122–132 125–145 NDA 65–80 87–100 65–85 TVK 18–24 10–12 16–26 OTH 2–6 0–6 1–6

मैट्रिज़ ने डीएमके को बहुमत के निशान से थोड़ा ऊपर 122-132 सीटें, एआईएडीएमके को 87-100, टीवीके को 10-12 और अन्य को 0-6 सीटें देने का अनुमान लगाया है। पीपुल्स पल्स ने भी डीएमके को बढ़त का अनुमान लगाते हुए उसे 125-145 सीटें, एआईएडीएमके को 65-80, टीवीके को 18-24 और अन्य को 2-6 सीटें दीं।

पीपल्स इनसाइट ने डीएमके को 120-140 सीटें, एआईएडीएमके को 60-70 सीटें और टीवीके को 30-40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। बुधवार को जारी एग्जिट पोल में विजय की नई पार्टी के लिए यह सबसे मजबूत अनुमान है। अन्य दलों को 0-4 सीटें मिलने का अनुमान है।

लेकिन दो एग्जिट पोल ने इसके विपरीत संकेत दिए। जेवीसी एग्जिट पोल ने एआईएडीएमके की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया, जिसमें विपक्षी पार्टी को 128-147 सीटें, डीएमके को 75-95 सीटें, टीवीके को 8-15 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिली। वोट वाइब ने भी एआईएडीएमके को 114-124 सीटों के साथ आगे रखा, जबकि डीएमके को 103-113 सीटें, टीवीके को 4-10 सीटें और अन्य को कोई सीट नहीं मिली।

एग्जिट पोल के यह नतीजे तीन संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। पहला, सत्ता-विरोधी लहर और कई प्रतिद्वंद्वियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद डीएमके सत्ता में बनी रह सकती है। दूसरा, एआईएडीएमके का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर हो सकता है, खासकर अगर जेवीसी और वोट वाइब के रुझान अंतिम परिणाम के करीब हों। तीसरा, टीवीके का वास्तविक प्रभाव इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उसके अनुमान शून्य सीटों से लेकर 40 सीटों तक हैं, जो इस बात पर गहरी अनिश्चितता दर्शाते हैं कि विजय की जनसमर्थन और युवा अपील निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर जीत में तब्दील हुई है या नहीं।

अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी तमिलनाडु, चेन्नई और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों, और उन सीटों पर जहां टीवीके ने दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाई है, करीबी मुकाबले कैसे होते हैं। फिलहाल, एग्जिट पोल किसी एक स्पष्ट लहर का संकेत नहीं देते, बल्कि एक तनावपूर्ण त्रिकोणीय चुनाव का संकेत देते हैं जिसका फैसला बहुत कम अंतर से हो सकता है।

एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए केरल से ‘खुशखबरी’, यूडीएफ का पलड़ा भारी

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के आठ प्रमुख एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 71 है। सामने आए आठ में से सात एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ें पूरी खबर।